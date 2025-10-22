Projets de loi sur la souveraineté en Judée-Samarie : le Likoud divisé, Yesh Atid et Bleu et Blanc apportent leur soutien

La Knesset a adopté ce mercredi en lecture préliminaire sur deux propositions de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne à certaines parties de la Judée-Samarie, une démarche susceptible de raviver les tensions diplomatiques alors que le vice-président américain J.D. Vance est actuellement en visite en Israël.

Le premier projet de loi, présenté par le député Avi Maoz (parti Noam), propose d'étendre la souveraineté israélienne à l'ensemble des territoires de Judée-Samarie. Le second, initié par Avigdor Lieberman (Israël Beiteinou), concerne spécifiquement Ma’ale Adumim, grande implantation située à l’est de Jérusalem.

Le texte d’Avi Maoz suscite des divisions au sein même de la coalition. Bien que les partis Sionisme religieux et Otzma Yehudit aient annoncé leur soutien, plusieurs membres du Likoud, dont le Premier ministre Benyamin Netanyahou, se montrent réservés.

Des députés du Likoud ont déclaré aux médias que « ce n’est pas le moment » pour une telle initiative, critiquant l’absence de position claire de la Commission ministérielle pour la législation. Selon eux, l'absence d’opposition officielle autorise les députés à voter selon leur conscience.

Le projet de loi concernant Ma’ale Adumim semble en revanche bénéficier d’un soutien plus large. Les partis d’opposition Yesh Atid et Bleu et Blanc ont annoncé qu’ils voteront en faveur du texte. L’adoption du projet en première lecture paraît donc acquise.

Ces votes interviennent dans un contexte diplomatique délicat, alors que Washington s'oppose à l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, soucieuse de ménager les partenaires arabes parties au plan de paix Trump.