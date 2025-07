Protestations des orthodoxes : un millier de manifestants bloquent des axes majeurs en Israël

Articles recommandés -

Environ un millier de membres de la Faction de Jérusalem ont manifesté à travers Israël, bloquant des routes clés comme l’autoroute 4, l’autoroute 40 à l’échangeur Plagot, la route 3533 et le pont des Cordes à l’entrée de Jérusalem. Des protestations ont également eu lieu à Beit Shemesh, Safed et près de Modiin. Ces actions, déclenchées par l’arrestation de trois déserteurs à Yehud la veille, ont perturbé la circulation aux heures de pointe. Au moins trois manifestants ont été arrêtés pour troubles à l’ordre public.

Ces arrestations font suite à une manifestation à Yehud contre la profanation présumée de tombes anciennes sur un chantier. Les trois individus, identifiés comme déserteurs de Tsahal, ont été transférés à la police militaire. L’ancien ministre et député Yitzhak Goldknopf a adressé une lettre au ministre de la Défense, Israel Katz, dénonçant ces arrestations : « Aucune nation au monde n’arrête ceux qui étudient la Torah. » Il exige leur libération immédiate et une législation protégeant les étudiants de yeshiva. Ces événements, sur fond de tensions autour de la conscription orthodoxe, exacerbent les frictions entre la communauté orthodoxe et le gouvernement.