Provocation dans le quartier orthodoxe de Jérusalem : des drapeaux palestiniens accrochés à Mea Shearim

Un incident inhabituel s'est produit mercredi dans le quartier orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem. Les habitants ont découvert avec stupéfaction des drapeaux palestiniens suspendus en hauteur dans leur quartier. Les forces de police et les services municipaux sont intervenus rapidement pour les retirer. Parallèlement, plusieurs poubelles ont été incendiées dans le secteur.

Cet épisode s'inscrit dans un climat de tensions croissantes. La nuit précédente, de violentes émeutes avaient éclaté à Ramat Gan lors d'une intervention de la police militaire venue arrêter un déserteur. Les manifestants orthodoxes radicaux avaient renversé le véhicule de la police militaire, contraignant les agents à attendre l'arrivée de renforts pour être évacués. Deux suspects ont été interpellés.

Ces incidents rappellent une autre provocation survenue en octobre dernier. La yeshiva "Ateret Shlomo" avait alors organisé une manifestation rassemblant des centaines de jeunes devant une prison militaire pour protester contre l'armée, dans le contexte des débats sur la loi de conscription.

Les enfants portaient des bonnets jaunes arborant les noms d'insoumis incarcérés, présentés comme des "otages à Gaza qu'il faut ramener à la maison". Cette mise en scène avait suscité l'indignation du Forum des familles d'otages, qui avait menacé de poursuivre l'établissement en justice pour cette instrumentalisation douloureuse.

Ces provocations successives témoignent de l'exacerbation des tensions autour de la question de la conscription des étudiants de yeshiva. Elles interviennent alors que le gouvernement s'apprête à relancer les débats parlementaires sur une nouvelle loi de conscription, suscitant l'opposition d'une frange radicale de la communauté orthodoxe.