Qatargate : levée de boucliers politique et médiatique après l'audition par la police de plusieurs journalistes

La tempête politique s'intensifie en Israël suite à l'arrestation du rédacteur en chef du Jerusalem Post, Zvika Klein, et à la convocation pour interrogatoire de plusieurs autres journalistes de premier plan dans le cadre de l'enquête sur le Qatargate, affaire de corruption présumée impliquant le Qatar. Ces derniers sont Shirat Avitan Cohen, journaliste politique et commentatrice pour Israel Hayom, Suleiman Maswad et nir Davori, tous deux employés par la chaîne Kan.

Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, a lancé une attaque frontale contre la procureure générale et le chef du Shin Bet dans un message virulent publié sur le réseau social X : "Le conseiller juridique et le chef du Shin Bet ont perdu tout contrôle. Ce sont ces personnes que les manifestants présentent comme les gardiens de la démocratie, tout en arrêtant un journaliste de haut rang et en convoquant des journalistes pour interrogatoire."

Dans sa déclaration, Kish a également dénoncé ce qu'il qualifie "d'enquêtes politiques" et "de tentative d'intimidation du Premier ministre", ajoutant que "pour le bien de la démocratie et pour le règne du peuple, Bar et Miara doivent rentrer chez eux, et vite."

La chaîne de télévision 14 a annoncé qu'elle ouvrirait désormais chaque heure de diffusion par un communiqué de protestation, tandis que de nombreux journalistes expriment leur indignation face aux méthodes d'enquête employées.

Selon les informations disponibles, Zvika Klein a été interrogé dans le cadre de l'enquête concernant Yonatan Urich et Eli Feldstein, deux conseillers du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le journaliste s'était rendu au Qatar l'année dernière à l'invitation directe du gouvernement qatari et avait publié une série d'articles sur ses rencontres avec des responsables locaux.

Bien que Klein ait été mis en garde lors de sa déposition, la nature exacte des accusations portées contre lui n'a pas été précisée. Le journaliste avait précédemment nié connaître Feldstein avant son voyage au Qatar, précisant sur X qu'il n'avait eu de contact avec lui qu'après son retour pour coordonner des interviews télévisées.

Actuellement sous interdiction de communiquer avec ses collègues journalistes, Klein n'a pas pu clarifier les circonstances de sa mise en relation avec Feldstein, ni s'il était au courant des liens de ce dernier avec le bureau du Premier ministre Netanyahou.