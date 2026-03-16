Six personnes ont été blessées lundi soir à Nahariya, dans le nord d’Israël, après l’impact d’une roquette tirée depuis le Liban par le Hezbollah, selon les services de secours israéliens. L’explosion a déclenché un incendie qui a provoqué une importante mobilisation des équipes de secours.

Le service d’ambulances Magen David Adom (MDA) a indiqué avoir pris en charge deux adultes et quatre mineurs souffrant principalement d’inhalation de fumée après l’incendie provoqué par l’impact. Les six blessés ont été traités sur place et leur état est jugé stable.

Un autre impact a été signalé près du kibboutz Kabri, également en Galilée occidentale. Un homme d’une quarantaine d’années y a été blessé par l’onde de choc d’une explosion et se trouve dans un état léger à modéré, ont précisé les secours.

Tout au long de la journée de lundi, des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs localités du nord d’Israël, notamment en Galilée et dans les communautés proches de la frontière libanaise, à la suite de tirs de roquettes et de drones attribués au Hezbollah.

Ces attaques interviennent alors que l’armée israélienne (Tsahal) a annoncé avoir lancé une « opération terrestre ciblée » dans le sud du Liban afin d’élargir la zone tampon le long de la frontière. L’objectif, selon l’armée, est de neutraliser les infrastructures terroristes du Hezbollah et de renforcer la sécurité des habitants du nord d’Israël.

La division régionale « Galilée » (91e division) a ainsi mené un raid dans le secteur oriental du sud du Liban, où plusieurs combattants du Hezbollah auraient été tués, selon l’armée israélienne. Avant l’entrée des troupes, Tsahal affirme avoir mené d’importantes frappes aériennes et des tirs d’artillerie pour éliminer les menaces dans la zone.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l’opération se poursuivrait jusqu’à ce que le Hezbollah ne représente plus une menace pour les habitants du nord d’Israël. Il a également affirmé que les populations chiites déplacées du sud du Liban ne pourraient pas retourner dans la zone située au sud du fleuve Litani tant que la sécurité des localités israéliennes frontalières ne serait pas garantie.

Depuis le 2 mars, le Hezbollah a lancé environ une centaine de roquettes par jour contre Israël, ainsi que plus d’une centaine de drones, selon l’armée israélienne.