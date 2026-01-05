Quatre étudiants de yeshiva arrêtés pour vandalisme dans un cimetière musulman de Jérusalem

Quatre hommes juifs âgés de 18 à 20 ans et résidant à l'étranger ont été arrêtés dimanche soir pour avoir vandalisé et détruit des pierres tombales dans un cimetière musulman près de la Vieille Ville de Jérusalem. Les suspects, des étudiants d'une yeshiva située à proximité, devaient être présentés ce lundi devant le tribunal pour une demande de prolongation de leur détention.

Les forces de police sont rapidement intervenues sur les lieux après avoir été alertées, procédant à l'arrestation immédiate des suspects. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ces actes de profanation.

La police israélienne a déclaré prendre l'incident très au sérieux, qualifiant ces dégradations d'"acte grave, répréhensible et inacceptable". Dans un communiqué, elle a averti que de tels comportements ne seraient pas tolérés : "Nous agirons avec fermeté, détermination et sans compromis contre quiconque choisit de s'en prendre aux lieux saints et au tissu social de la ville, et nous le traduirons en justice."