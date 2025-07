Quatre médailles, dont une d’or, pour Israël aux Olympiades internationales de biologie 2025

Articles recommandés -

L’équipe israélienne a brillé aux Olympiades internationales de biologie (IBO) 2025, tenues aux Philippines du 20 au 27 juillet, réunissant 298 étudiants de 77 pays. Pour la première fois, Israël décroche une médaille d’or, accompagnée de deux médailles d’argent et une de bronze, un exploit réalisé par une délégation entraînée à l’Université de Tel-Aviv.

Les lauréats sont Sagi Axelrod (médaille d’or, lycée Be’er Tuvia), Shira Gross (argent, école Amit de Givat Shmuel), Hadar Keisar (argent, lycée Mosinzon de Hod Hasharon) et Daniel Goldshmidt (bronze, lycée ORT Givat Ram de Jérusalem). Formée à la Faculté des sciences de la vie et à l’Université de Tel-Aviv pour la jeunesse, sous la direction du professeur Abdussalam Azem et du Dr Yair Pozniak, l’équipe a bénéficié du soutien du ministère de l’Éducation et du Centre des futurs scientifiques.

« Nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui inspire la nouvelle génération de scientifiques », a déclaré Azem. Dorit Sissman Bodenheimer, directrice du programme jeunesse, a salué le « marathon d’apprentissage et de persévérance » des étudiants, une source d’inspiration. Cet exploit souligne l’excellence académique israélienne et la qualité de sa formation scientifique.