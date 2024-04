Quatre policiers blessés dans un attentat à la voiture bélier dans le centre d'Israël, le terroriste éliminé

Un policier a été gravement blessé et trois autres légèrement et modérément dans un attentat à la voiture-bélier dans la nuit de mardi à mercredi près de Kochav Yair, dans le centre d’Israël. Le terroriste, citoyen israélien résident de la ville arabe de Tira âgé de 26 ans, a foncé sur les policiers qui se trouvaient à un poste de contrôle. Il a continué sa route jusqu'au poste de contrôle de Tanim, est sorti du véhicule, a tenté de poignarder les gardes de sécurité avant d’être éliminé.

Le premier signalement de l’attentat a été reçu vers 2 heures du matin, heure israélienne. Les services de secours du Magen David Adom (MDA) arrivées sur place ont prodigué des soins médicaux aux blessés et les ont évacués vers les hôpitaux Meir et Beilinson. Le blessé le plus atteint, un homme de 24 ans, et un blessé modéré, âgé de 46 ans, souffrent tous deux de blessures à la tête et aux membres, mais leur état est stable, les deux autre policiers sont plus légèrement touchés.

Police Spokesperson

Le commandant du district centre, le commissaire Avi Biton, s'est rendu sur les lieux de l'attaque : "Il a continué sa route jusqu'au point de contrôle de Tanim, est sorti du véhicule en direction des gardes de sécurité, un couteau à la main. Les gardes de sécurité étaient alertes, ont tenté d'établir le contact et ont éliminé le terroriste. L'incident est terminé."