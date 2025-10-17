Quatre suspects arrêtés pour complicité dans l’attentat meurtrier au carrefour Ramot à Jérusalem

La police israélienne a annoncé la conclusion d’une enquête menée conjointement avec le Shin Bet, à la suite de l’attaque terroriste survenue le 8 septembre au carrefour Ramot à Jérusalem. Six personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées lorsque deux Palestiniens venus de Judée-Samarie avaient ouvert le feu sur un arrêt de bus très fréquenté.

Selon le communiqué officiel, les terroristes ont été rapidement neutralisés par un soldat et des civils présents sur les lieux, empêchant ainsi de nouvelles victimes. La police et les unités spécialisées, notamment la police scientifique et les démineurs, avaient saisi les armes et les munitions des terroristes et rassemblé des preuves sur place.

L’enquête a permis d’identifier et d’arrêter quatre habitants de Jérusalem-Est et de Judée-Samarie, soupçonnés d’avoir aidé les auteurs de l’attaque. Certains auraient directement facilité leur arrivée sur les lieux, tandis qu’un autre aurait fourni les armes utilisées pour commettre l’attentat. L’un des suspects, qui avait transporté les terroristes, avait déjà été inculpé il y a deux semaines.

La police israélienne et le Shin Bet ont précisé que des poursuites seraient bientôt engagées contre les quatre suspects par le parquet militaire et le parquet du district de Jérusalem. Les autorités ont réaffirmé leur engagement à lutter "sans relâche et sans tolérance" contre le terrorisme, en précisant que toute personne ayant contribué, soutenu ou été au courant des plans terroristes sera tenue responsable.

Le communiqué souligne enfin que "quiconque apporte son aide au terrorisme, même sans appuyer sur la gâchette, porte une responsabilité directe dans l’acte terroriste".