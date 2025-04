« Quiconque s'attaque à Israël paiera le prix » : les avertissements d'un officier des renseignements à i24NEWS

Dans un entretien accordé à l'émission « Défense » sur i24NEWS, un officier des renseignements militaires israéliens, identifié uniquement sous le pseudonyme « T » pour des raisons de sécurité, a levé le voile sur les coulisses des services de renseignement et leur stratégie face aux menaces pesant sur les Israéliens, particulièrement à l'approche des fêtes de Pessah.

L'Iran et ses « tentacules » affaiblis

L'officier a dressé un tableau de la situation actuelle des organisations terroristes soutenues par l'Iran. « Le leader de l'Iran, ses tentacules ont été largement touchés », a-t-il affirmé, soulignant l'affaiblissement considérable des groupes comme le Hamas et le Hezbollah. « Le Hezbollah, je n'ai pas souvenir d'un moment de l'histoire où il a accepté de négocier face au gouvernement libanais et a envisagé de déposer les armes », a-t-il déclaré, avant d'ajouter concernant le Hamas : « On peut dire qu'ils n'ont absolument pas la puissance qu'ils avaient à la veille de la guerre. Ces capacités n'existent plus. »

La menace persistante des « cellules dormantes »

Malgré ces succès, l'officier T met en garde contre tout triomphalisme prématuré. « Est-ce que l'Iran a encore des capacités ? Oui, et donc il ne faut pas faire preuve d'orgueil », prévient-il. « Il ne faut pas beaucoup de choses pour éveiller des cellules dormantes ou pour mobiliser des pays qui sont des amis de l'Iran. » Cette affirmation ouvre une fenêtre inquiétante sur la nature du travail des services de renseignement : une vigilance permanente face à des menaces qui peuvent surgir de l'ombre à tout moment, particulièrement lors de périodes sensibles comme les fêtes juives.

Des opérations secrètes à travers le monde

L'un des passages concerne les opérations clandestines menées par Israël à l'étranger. « Il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués dans le monde. On n'en entend pas toujours parler », a révélé l'officier, laissant entendre l'existence d'opérations secrètes menées conjointement avec des services étrangers. Cette déclaration confirme l'intense activité des services israéliens - Shabak, Mossad et renseignements militaires - pour contrer les menaces contre les ressortissants israéliens à l'échelle mondiale.

La question de l'élimination des dirigeants iraniens

Interrogé sur la possibilité d'éliminer directement les hauts dirigeants iraniens, dont le Guide suprême Ali Khamenei, l'officier T a livré une réponse lourde de sens : « Beaucoup de gens qui pensaient être en sécurité, être protégés, ont été touchés avec l'aide de l'armée de l'air israélienne et aussi avec l'aide des États-Unis. On se souvient de l'élimination de Soleimani. » Il a ajouté : « Si vous voulez une réponse à la question 'Pourquoi ne pas s'en prendre à la tête de l'hydre ?', c'est une option qui demeure en permanence. Mais la décision est bien plus complexe. » Cette réponse énigmatique laisse entendre que l'élimination de hauts responsables iraniens reste une option constamment évaluée par les services israéliens.

Conseils aux Israéliens voyageant à l'étranger

Au-delà des aspects géopolitiques, l'officier a également délivré des conseils pratiques aux Israéliens voyageant à l'étranger. « Les Israéliens ne partent pas à l'étranger pour cacher leur identité. Il est très important d'aller dans des pays qui sont considérés comme amicaux et comme sûrs », a-t-il indiqué. Il a insisté sur l'importance de consulter les avertissements du Bureau de lutte contre le terrorisme avant tout voyage et de rester vigilant face aux menaces potentielles. L'entretien s'est conclu par une phrase sibylline qui résonne comme un avertissement à peine voilé aux ennemis d'Israël : « Le temps nous dira ce qui se passera. » Une formule qui pourrait être interprétée comme l'annonce d'opérations futures contre les responsables iraniens et leurs alliés.

Cette interview offre un aperçu du monde des renseignements israéliens, révélant à la fois leur détermination inébranlable et leur approche méthodique face aux menaces multiformes visant l'État hébreu et ses citoyens.

Pour les observateurs de la région, les propos de cet officier confirment la position proactive d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme international, tout en laissant entrevoir la complexité des décisions stratégiques prises dans l'ombre par les services de sécurité israéliens.