"Quiconque sert dans Tsahal est impur", lance le rabbi de Satmar en visite en Israël

Une récente vidéo de la visite du rabbi de la communauté de Satmar, Aaron Teitelbaum, en Israël met en lumière la virulence de ses positions contre l’État hébreu et contre toute participation à ses institutions, en particulier l’armée. Le chef spirituel de cette branche hassidique orthodoxe, farouchement anti-sioniste, a été accueilli par des milliers de fidèles lors de déplacements à Meron et à Jérusalem.

Le mouvement Satmar prône depuis sa fondation l’idée qu’aucun État juif ne devait être créé avant l’avènement du Messie. Selon cette doctrine, un État juif laïc installé en Terre d’Israël est non seulement illégitime, mais religieusement interdit. Cette opposition radicale ne les empêche toutefois pas de développer de nombreuses œuvres caritatives, tant en Israël qu’aux États-Unis, notamment en faveur des malades et de leurs proches durant le shabbat.

Les images diffusées montrent des foules chantant des slogans dénonçant le gouvernement israélien, affirmant ne pas reconnaître son autorité ni ses lois. Ces refrains, déjà entendus lors des manifestations contre la loi sur la conscription et les réformes éducatives touchant les écoles orthodoxes, donnent le ton d’un discours qui refuse tout compromis avec l’État.

Dans une allocution particulièrement tranchante, le Rebbe a martelé que vivre sur la terre d’Israël n’impliquait en rien d’appartenir au "système sioniste". Selon lui, toute participation, y compris par l’intermédiaire de partis politiques religieux, revient à se rendre complice d’un projet impur. Il va jusqu’à qualifier d’"entièrement souillés" ceux qui rejoignent l’armée israélienne, reprenant des accusations propagées par des milieux orthodoxes opposés au service militaire.

Le Rebbe affirme ainsi que les soldats de Tsahal perdraient une part de leur identité juive, certains devenant, selon ses mots extrêmes, "à moitié" ou même "entièrement gentils" (non-juifs).