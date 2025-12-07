Quinze élèves-pilotes de l’armée de l’air israélienne condamnés à plusieurs jours de prison

Quinze élèves-pilotes de l’armée de l’air israélienne (IAF), en dernière année de leur formation de trois ans, ont été condamnés à plusieurs jours de prison militaire pour de graves manquements disciplinaires, a annoncé l’armée. L’incident s’est déroulé il y a deux semaines dans une zone isolée d’un hôtel civil, où les stagiaires étaient envoyés pour étudier et récupérer après un entraînement intensif d’une semaine simulant la captivité ennemie, réputé parmi les plus éprouvants du cursus.

Selon l’enquête interne, un commandant du cours de pilotage a enfreint les procédures en autorisant les élèves-pilotes à consommer de l’alcool durant une session d’étude. Certains d’entre eux ont également fait venir des membres de leur famille ou leurs compagnes dans l’espace strictement réservé au groupe, en violation totale des consignes.

L’armée précise que quinze élèves-pilotes ont été condamnés à des peines de 3 à 6 jours de détention, proportionnées à la gravité des faits. Le commandant impliqué, un officier au grade de major, sera convoqué pour un entretien concernant son maintien dans ses fonctions. D’autres stagiaires ayant transgressé les directives feront également l’objet de mesures disciplinaires, mais sans incarcération.

L’armée de l’air souligne que ces comportements contreviennent aux valeurs et à la rigueur attendues dans cette formation d’élite, même si aucune atteinte à la préparation opérationnelle de la force aérienne n’est redoutée.

Les élèves-pilotes ne sont pas automatiquement exclus du programme, dont la fin est prévue à la fin du mois. Comme pour chaque promotion, une commission évaluera individuellement si chacun remplit les critères permettant de valider sa formation et d’accéder au statut de pilote opérationnel.