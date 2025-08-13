Ra’anana : un habitant de Tulkarem arrêté sur un chantier, soupçonné de préparer un attentat

Articles recommandés -

Les forces de police du district central israélien ont arrêté, mercredi après-midi, un homme originaire de Tulkarem sur un chantier de construction à Ra’anana, dans le centre du pays. Il est soupçonné d’être impliqué dans la préparation d’une infraction à caractère sécuritaire sur le territoire israélien.

Selon la police, des informations issues du renseignement ont conduit les unités de la région de Sharon, appuyées par les forces spéciales de la police (Yasam), à lancer des recherches ciblées. Grâce à l’utilisation de moyens technologiques et à la collecte de renseignements, le suspect a pu être localisé et interpellé sur place.

L’individu a immédiatement été placé en garde à vue et transféré pour interrogatoire. Les enquêteurs examinent désormais les circonstances et le contexte de l’affaire afin de déterminer la nature exacte des faits reprochés et d’évaluer le niveau de menace potentielle. Aucun détail supplémentaire n’a pour l’instant été communiqué sur l’âge du suspect, ses motivations présumées ou la nature précise du projet qui lui est attribué. La police précise que l’enquête est en cours et que toutes les pistes restent ouvertes.

Cette arrestation intervient dans un climat de vigilance accrue en Israël, où les forces de sécurité multiplient les opérations préventives face aux risques d’attaques.