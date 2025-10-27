Rachel Goldberg se remarie un an jour pour jour après la mort de son époux tombé au Liban

Un an jour pour jour après la mort de son mari, le capitaine Avraham (Avi) Yossef Goldberg, Rachel Goldberg a célébré dimanche son mariage avec Aminadav Rotenberg, enseignant au lycée Himmelfarb de Jérusalem – la même institution où enseignait son époux.

Le rabbin Avi Goldberg, 43 ans, originaire de Jérusalem, a été tué le 26 octobre 2024 lors d'une opération terrestre au Liban. Capitaine de réserve, il servait comme rabbin du bataillon 8207 de la brigade Alon (228) et était également rabbin et enseignant à l'école Himmelfarb de Jérusalem.

Cette union a été saluée par plusieurs personnalités politiques israéliennes, qui y ont vu un symbole de résilience et de renouveau. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a félicité le couple sur son compte X, écrivant : "Rachel Goldberg, dans sa droiture, sa noblesse et son courage, dans son deuil et dans sa résurrection, est le symbole de la victoire d'Israël et de la croissance de sa rédemption. Mazal Tov, puissiez-vous fonder un foyer éternel !"

Le bataillon 8207, où le rabbin Goldberg servait comme rabbin militaire, a également exprimé ses félicitations sur Facebook : "Félicitations à Rachel Goldberg, la veuve de notre rabbin de bataillon, nous avons les larmes aux yeux et le cœur joyeux."

Aminadav Rotenberg est lui-même veuf. Il a perdu son épouse Noa d'un cancer il y a plusieurs années et est père de trois enfants. Rachel, de son côté, est mère de huit enfants.

Lors de l'annonce de leurs fiançailles, le couple avait publié un message émouvant : "C'est avec une grande émotion et une immense joie que nous souhaitons partager notre choix de construire une nouvelle maison. Que Dieu notre Père déploie d'en haut un voile de miséricorde et de paix, et qu'il nous guide sur le droit chemin, pour nous et nos enfants. Avec notre profonde gratitude et nos prières pour de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël."

Rachel avait expliqué que la décision de se remarier n'avait pas été facile alors que le souvenir de son défunt mari était présent "à chaque minute et dans chaque recoin de la maison familiale". Mais elle s'était dite convaincue que c'était ce qu'Avraham aurait voulu pour elle.