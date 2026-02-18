Ramadan : Israël autorisera 10 000 Palestiniens de Judée-Samarie à se rendre à la mosquée Al-Aqsa

Israël délivrera des permis à 10 000 Palestiniens de Judée-Samarie afin de leur permettre de se rendre à Jérusalem pour la prière du vendredi sur l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa durant le mois de Ramadan, a annoncé le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), relevant du ministère de la Défense.

Les critères retenus reprennent ceux de l’an dernier : seuls les hommes âgés de 55 ans et plus, les femmes de 50 ans et plus, ainsi que les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un parent au premier degré pourront bénéficier de cette autorisation. La mosquée Al-Aqsa, située sur le mont du Temple à Jérusalem, est le troisième lieu saint de l’islam.

Selon le COGAT, la décision a été prise à l’issue d’une évaluation sécuritaire, les responsables politiques ayant accepté la recommandation des services de défense concernant le cadre d’entrée des fidèles palestiniens pendant le mois sacré. L’objectif affiché est de « permettre et faciliter la liberté de culte », tout en préservant la stabilité sécuritaire.

Les permis demeurent toutefois soumis à une approbation préalable des autorités compétentes en matière de sécurité. Par ailleurs, les résidents autorisés devront se soumettre à une procédure d’enregistrement numérique aux points de passage lors de leur retour en Judée-Samarie à l’issue de la journée de prière.

Cette mesure intervient dans un contexte de vigilance accrue autour de Jérusalem pendant le Ramadan, période traditionnellement sensible sur le plan sécuritaire.