Ramat Gan : violentes émeutes lors d'une tentative d'arrestation d'un étudiant de yeshiva déserteur

De violentes émeutes ont éclaté mardi soir à Ramat Gan après qu'une unité de la police militaire a tenté d'arrêter un étudiant de yeshiva à son domicile. L'opération a échoué, le jeune homme se trouvant en réalité dans son établissement d'études au moment de l'intervention.

L'arrivée des forces de l'ordre a déclenché une mobilisation massive d'orthodoxes radicaux, provoquant des débordements incontrôlables. Les manifestants sont allés jusqu'à renverser le véhicule de la police militaire, contraignant les agents à attendre l'intervention d'une unité spéciale de maintien de l'ordre pour être évacués. Les renforts dépêchés sur place ont finalement réussi à remettre le véhicule sur ses roues.

Malgré les troubles, la police militaire est parvenue à interpeller trois étudiants de yeshiva au cours de cette opération nocturne. Selon des sources orthodoxes, une autre tentative d'arrestation au domicile d'un étudiant a également échoué.

Ces incidents s'inscrivent dans un climat de tensions croissantes autour de la question de la conscription. La semaine dernière, des dizaines d'orthodoxes avaient bloqué le véhicule du député Yoav Ben Tzur à Jérusalem, après sa visite dans une synagogue. Certains manifestants avaient sauté sur la voiture, l'endommageant et la couvrant de cartons et de sacs poubelles. Une unité de gardes-frontières avait dû intervenir pour exfiltrer l'élu.

Le mouvement Shas a fermement condamné cette agression, déclarant : "Nous dénonçons avec force l'attaque grave contre le véhicule du député Yoav Ben Tzur perpétrée à Jérusalem par une poignée d'émeutiers."