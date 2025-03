"Ramenez-le par un accord, pas par une opération risquée" : l'appel poignant de la fille d'un otage décédé

Sur la place des Otages ce samedi soir, Bar Godard, fille de Manny Godard, otage décédé, a livré un témoignage après une semaine marquée par des rumeurs concernant une opération visant à récupérer la dépouille de son père.

"Je veux profiter de cette tribune pour m'adresser au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au chef d'état-major Eyal Zamir : nous, la famille Godard, exigeons que vous n'envoyiez aucun soldat risquer sa vie pour ramener le corps de notre père. Nous n'accepterons pas qu'une autre famille entre dans le cercle du deuil dans le but de le ramener. Nous exigeons son retour et celui de tous les autres otages par un accord !"

Dans son discours, Bar Godard a décrit le tourbillon émotionnel vécu cette semaine : "Lundi, en début d'après-midi, les rumeurs ont commencé à circuler. Ça a débuté par des informations sur Telegram concernant la récupération de corps. Mon cœur a immédiatement manqué un battement. Peu de temps après, la photo de mon père était déjà publiée avec la légende : 'Le corps de Manny Godard a été récupéré'. Mon corps s'est mis à trembler et mes pensées se sont emballées."

Elle raconte ensuite la visite de l'officier de liaison qui les accompagne : "Dans la soirée, Azaria, notre officier de liaison, a appelé pour dire qu'il venait nous voir. J'ai eu le sentiment qu'il allait arriver et me dire que papa était là. Mais dès qu'il a ouvert la porte, j'ai compris. Papa n'était pas là." L'officier leur a alors relaté "une opération audacieuse menée par de courageux soldats qui ont tenté de récupérer le corps de son père. Il a même mentionné qu'ils avaient réussi à extraire d'une position du Jihad islamique un réfrigérateur contenant des effets personnels de son père, mais que l'opération n'avait pas complètement réussi."

Un contraste saisissant

Bar Godard a établi un contraste frappant entre cet officier et les plus hautes autorités du pays : "J'ai regardé cet officier, en service de réserve depuis 540 jours, qui a laissé sa femme et ses enfants à la maison depuis le 7 octobre, qui a perdu son neveu dans la guerre à Gaza. Qui a osé se tenir devant moi et assumer ses responsabilités."

"Et je ne pouvais m'empêcher de penser à une autre personne qui, depuis le 7 octobre, n'a pris la responsabilité de rien. Combien de choses auraient pu être différentes s'il avait seulement pris ses responsabilités. S'il nous avait seulement transmis des messages unificateurs, s'il avait seulement compris l'importance du moment, mis la politique de côté et ramené tout le monde à la maison. S'il avait seulement osé se rendre à Nir Oz ou à Be'eri et nous regarder dans les yeux."

Un appel à la responsabilité

Bar Godard a également lancé un appel au public concernant la propagation des rumeurs : "L'effondrement qui survient après une vague de rumeurs qui s'avèrent fausses brise le cœur. Ces rumeurs génèrent des souffrances inutiles, qu'on pourrait éviter avec un peu de responsabilité personnelle. S'il vous plaît, soyez responsables avec les informations, épargnez-nous au moins cette souffrance." Elle a souligné la position particulière de sa famille : "Nous sommes la famille d'un otage décédé, mon père a été assassiné le 7 octobre avec ma mère, puis son corps a été enlevé. Mais nous appartenons aussi à la grande famille des familles d'otages. Nous souffrons pour chaque moment où des vies pourraient être sauvées et où rien n'est fait. Chaque perte supplémentaire est immense et tellement inutile."

"Ramenez-les par un accord, maintenant !"

Bar Goddard a conclu son discours par un appel direct au Premier ministre : "Bibi, prends tes responsabilités, comme cet officier, et apporte un accord. Un accord qui unira le peuple et le renforcera. Et ensuite - rentre chez toi." "Il n'y a aucun moyen de mettre fin à cette situation inhumaine sans un accord. Ramenez immédiatement les otages vivants à leurs familles. Pour ceux qui peuvent encore être réunis, c'est notre devoir de les réunir ! Ramenez les vivants pour qu'ils se rétablissent et les morts pour qu'ils soient enterrés, maintenant !"

Ce témoignage bouleversant illustre la détresse des familles prises entre l'espoir d'un accord global et la crainte que des opérations militaires risquées n'entraînent davantage de pertes humaines.