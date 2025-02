"Ramenez mon frère" : Première déclaration de Yaïr Horn après sa libération

Iair Horn a fait sa première déclaration publique lors d'un rassemblement marquant les 500 jours de captivité des otages. Libéré samedi après 498 jours aux mains du Hamas, il a livré un message vidéo poignant devant quelque 2 000 personnes réunies sur la Place des Otages.

"J'étais là. J'étais dans les tunnels du Hamas. Mon corps a enduré cette captivité, et je vous le dis : les otages n'ont plus de temps," a-t-il déclaré, visiblement éprouvé. "Nous sommes à court de temps. Nous devons les ramener maintenant."

Le moment le plus émouvant est survenu lorsqu'Horn a évoqué son frère Eitan, toujours captif : "Tout le monde me demande 'De quoi as-tu besoin ?' Et je leur réponds : 'Je n'ai besoin que d'une chose : ramenez mon frère'," a-t-il supplié avant de fondre en larmes. Selon Lior Ashkenazi, qui anime ces rassemblements, Yaïr a demandé peu avant l'événement d'enregistrer cette vidéo pour remercier les militants qui œuvrent pour la libération des otages. Son frère Eitan ne devrait être libéré que lors d'une phase ultérieure des accords, une attente insupportable pour Yaïr qui conclut son message par un appel déchirant : "Ramenez mon frère et tous les otages."