"Ramenez tous les otages maintenant !" : L'appel des familles après 561 jours de captivité

Au 561ème jour de captivité de leurs proches dans la bande de Gaza, les familles des otages israéliens ont lancé un cri d'alarme lors d'un rassemblement à la porte Begin. Leur frustration est d'autant plus vive qu'ils font face à une deuxième fête de Pessah sans leurs êtres chers, alors que les négociations pour un accord semblent encore une fois dans l'impasse.

"Au lieu d'une percée qui libérerait les otages, nous sommes confrontés à un nouvel échec dans les négociations", déplore Einav Zangauker, mère d'un otage. "Cela fait des mois que nous crions que la seule façon de ramener tout le monde est un accord qui mettra fin à la guerre. C'est la volonté du peuple et l'intérêt d'Israël."

Les familles accusent directement le Premier ministre Benjamin Netanyahou de saboter les négociations pour des considérations personnelles. "Netanyahou refuse de mettre fin à la guerre pour des raisons personnelles et enterre les otages dans les tunnels", affirment-elles avec amertume.

Des questions sans réponses

À l'occasion d'une déclaration attendue du Premier ministre, les familles exigent des réponses à une série de questions cruciales :

"Pourquoi avoir trompé tout un peuple en proposant un accord global pour ensuite le faire échouer avant la phase B, en reprenant les combats au détriment des otages ?"

"Pourquoi, jusqu'à présent, n'avez-vous pas présenté d'initiative israélienne pour ramener tous les otages en une seule fois en échange de la fin de la guerre ?"

"Le ministre Dermer a dit aux familles que la libération des otages pourrait prendre six mois. Est-ce la vérité ? Nos enfants ne survivront pas aussi longtemps là-bas !"

Les familles s'inquiètent également du sort des dépouilles de trois otages féminines qui n'ont pas encore été restituées, et dénoncent ce qu'elles appellent une "sélection" entre otages.

Un appel au président Trump

Dans un geste significatif, les familles se sont également adressées directement au président américain Donald Trump. "Monsieur le Président, l'expérience a échoué. Netanyahou vous a induit en erreur, ainsi que nous tous, vers une voie qui n'a mené nulle part", déclare Yehuda Cohen, père d'un otage. "L'échec de l'accord avant la phase B et la reprise de la guerre n'ont pas permis de ramener les otages ! L'intensification de la pression militaire sur le Hamas ne l'a pas amené à assouplir sa position !"

"Le Hamas continue d'insister sur la même condition : la libération de tous contre la fin de la guerre", poursuit-il. "Netanyahou vous a vendu des mensonges pendant que les otages vivent un enfer."

Des témoignages poignants

Les témoignages des familles sont particulièrement bouleversants. Omri Lipschitz raconte l'histoire de ses parents, Oded et Yocheved Lipschitz, enlevés vivants de leur domicile du kibboutz Nir Oz. "Mon père, qui a été enlevé séparément de ma mère, a été abandonné à son sort dans des souffrances physiques et est décédé après 20 jours par manque de soins médicaux. Ma mère, malgré son âge et au lieu de reconstruire sa vie, lutte depuis chaque jour pour le retour de tous les otages, tout en faisant face à des incitations à la haine et à des attaques virulentes." Un autre parent témoigne au sujet de son fils Nimrod, un soldat de blindés envoyé par son pays, qui a été enlevé vivant alors que tous ses camarades de char ont été tués après avoir tenté de défendre des civils israéliens.

"D'abord les otages !"

Le message des familles est clair et unanime : "D'abord les otages ! Terminez la guerre et ramenez-les tous en une seule fois ! Les vivants et les morts - tous maintenant !"

Elles affirment que sans le retour de tous les otages, il n'y aura ni relèvement ni espoir, et qu'il sera impossible de reconstruire les communautés détruites. "Nous, ceux qui reconstruiront la zone frontalière, exigeons - d'abord les otages !"

Selon les chiffres mentionnés lors de cette déclaration, 41 otages auraient déjà été tués à cause de la pression militaire. Les familles craignent que l'intensification des opérations militaires ne mette en danger les otages encore vivants et ne fasse disparaître à jamais les corps de ceux qui sont déjà morts.