Suivez en direct les funérailles de Ran Gvili

Les funérailles de Ran Gvili, combattant de l’unité Yasam de la police israélienne tombé le 7 octobre, auront lieu mercredi à Meitar, localité du sud d'Israël où il résidait. Sa dépouille, récemment identifiée par les forces israéliennes, a été rapatriée en Israël lundi soir afin de permettre son inhumation.

La cérémonie se déroulera en plusieurs temps et sous haute organisation sécuritaire. Le cortège funéraire partira dans la matinée de la base militaire de Shura, près de Ramlé, avant de rejoindre Meitar en empruntant plusieurs grands axes routiers du centre et du sud du pays. Le cercueil quittera la base de Shura à 10h30 pour prendre la route vers le sud, offrant au public la possibilité de se recueillir le long du parcours.

Un hommage principal est prévu à 12h30 dans un espace ouvert à proximité du centre sportif de Meitar, en présence de la famille de Ran Gvili. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog doivent y prononcer des discours. L’inhumation proprement dite aura lieu à 14h30 au cimetière local, lors d’une cérémonie restreinte, sans présence médiatique.

Les autorités ont annoncé d’importantes mesures de circulation et de sécurité. L’accès à Meitar sera limité dès 8 heures du matin aux seuls habitants munis d’une pièce d’identité et aux véhicules autorisés. Un dispositif de navettes sera mis en place depuis l’entrée de la ville vers le site de l’hommage, dont l’accès sera plafonné à environ 2 000 personnes. Le port d’armes y sera interdit, à l’exception des forces de l’ordre et des agents de sécurité habilités.

Dans un communiqué, la police a rendu hommage à Ran Gvili, le qualifiant de "héros d’Israël" qui "est parti combattre pour le peuple israélien le 7 octobre, a risqué sa vie et est revenu en dernier pour recevoir une sépulture digne". Les autorités ont invité le public à se rassembler le long de l’itinéraire du cortège afin de lui rendre un dernier hommage.