Reconstruction post-7-Octobre : une cérémonie marquée par la colère des familles

Deux ans et demi après les attaques du 7 octobre 2023, un vaste projet de reconstruction des localités israéliennes proches de la bande de Gaza a été lancé au kibboutz Ein Hashlosha, dans le Néguev occidental.

L’initiative, portée par l’Agence juive avec le soutien du gouvernement israélien et d’organisations philanthropiques juives, prévoit la construction ou la reconstruction de 1 000 logements dans une vingtaine de kibboutzim de la région.

La première phase concernera Ein Hashlosha, l’une des communautés durement touchées lors du massacre du 7 octobre, où 46 nouvelles unités d’habitation doivent être construites.

Le président de l’Agence juive, Doron Almog, a présenté ce projet comme une étape à la fois concrète et symbolique vers la reconstruction. Selon lui, la victoire passe aussi par la capacité à rebâtir, à faire revivre les communautés du sud d’Israël et à encourager l’arrivée de nouveaux immigrants juifs.

La cérémonie a toutefois été marquée par une vive tension. Lors du discours du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, Eyal Eshel, père de Roni Eshel, observatrice de Tsahal tuée le 7 octobre, l’a interrompu en accusant le gouvernement d’avoir failli à protéger sa fille.

Face à Betsalel Smotrich, Eyal Eshel a dénoncé une « catastrophe irréversible » causée selon lui par le gouvernement, rappelant la colère persistante de nombreuses familles endeuillées qui réclament toujours des comptes sur les défaillances ayant précédé l’attaque du Hamas.

Le gouvernement israélien a annoncé un engagement financier d’environ 330 millions de dollars pour soutenir l’effort de reconstruction. Une partie importante du financement provient également de donateurs privés et de communautés juives à l’étranger, notamment d’Amérique du Nord.

Pour les organisateurs, ce projet dépasse la seule question du logement. Il vise à restaurer la vie communautaire dans les localités frontalières de Gaza, à renforcer la résilience nationale et à inscrire la reconstruction dans la mémoire des victimes du 7-Octobre.