Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné ce dimanche que le réserviste et militant politique Omri Ronen ne soit plus convoqué pour le service de réserve, après que ce dernier a déclaré qu'il refuserait de servir pour des raisons politiques.

Dans un message publié sur le réseau social X, Katz a affiché une ligne de fermeté : « Je ne permettrai en aucun cas que le phénomène du refus de servir refasse son apparition dans les rangs de Tsahal. Il y aura une tolérance zéro à l'égard de toute forme de refus. »

Le ministre a indiqué avoir adressé une directive officielle au chef d'état-major, le général Eyal Zamir, afin que cette décision soit appliquée. Selon lui, toute personne appelant publiquement à ne pas effectuer son service militaire ou de réserve ne pourra plus être mobilisée.

Cette décision fait suite aux déclarations d'Omri Ronen, samedi, lors d'une interview télévisée, au cours de laquelle il a affirmé qu'il refuserait de répondre à une convocation pour le service de réserve en signe de protestation politique.

Ancien dirigeant du mouvement « Frères d'armes », qui s'était illustré lors des manifestations contre la réforme judiciaire, Omri Ronen a rejoint le parti Les Démocrates en février dernier.

Dans la lettre adressée au chef d'état-major, Israel Katz estime que les propos de Ronen « encouragent de fait le refus de servir et portent atteinte à la résilience de Tsahal ». Le ministre ajoute qu'une personne qui appelle publiquement à ne pas accomplir son service militaire « nuit aux valeurs, à la cohésion et à la capacité opérationnelle de l'armée ».

Il a également précisé que cette politique s'appliquerait à tout cas similaire à l'avenir, soulignant que « Tsahal doit rester en dehors des débats politiques et se consacrer exclusivement à la sécurité de l'État d'Israël ».

Omri Ronen a vivement réagi à cette décision, accusant le ministre de la Défense d'« hypocrisie ». « Le ministre qui promeut une loi permettant d'exempter certains Israéliens du service militaire ose aujourd'hui donner des leçons à ceux qui servent réellement le pays », a-t-il déclaré, estimant que ceux qui accomplissent leur service sont « les véritables défenseurs d'Israël ».