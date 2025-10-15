Reprise du procès Netanyahou sur fond d'appels à l'annulation et de manifestations

Le procès du Premier ministre Benjamin Netanyahou a repris ce mercredi devant le tribunal de district de Tel Aviv, dans un climat de tension exacerbée. Plusieurs ministres et députés ont envahi la salle d'audience et publié des appels à l'annulation du procès, tandis que le ministre de la Justice Yariv Levin a promis de faire avancer un projet de loi pour suspendre les audiences.

Au début de l'audience, le ministre de la Justice Yariv Levin a publié une déclaration affirmant que "le procès du Premier ministre n'aurait jamais dû commencer et que sa tenue est contraire à la fois à la justice et au bien de l'État". Il a promis de promouvoir le projet de loi du député Ariel Kellner, qui permettrait au ministre de la Défense d'annuler les audiences de Netanyahou "en consultation avec le ministre de la Justice".

Selon ce projet de loi, en cas d'état d'urgence ou de guerre, le ministre de la Défense pourrait limiter le rythme des audiences "s'il existe des craintes de porter atteinte à la sécurité de l'État". Levin a annoncé son intention de transmettre le texte à la commission ministérielle "dès qu'il sera déposé".

Plusieurs ministres ont par ailleurs publié des messages demandant l'annulation du procès. Le ministre de l'Éducation Yoav Kish a affirmé qu'Israël traversait "l'une de ses périodes les plus sensibles" et qu'il était "impossible que le Premier ministre israélien soit contraint de consacrer de longues heures à un procès fabriqué de toutes pièces".

Le ministre de la Culture et des Sports Miki Zohar a appelé les ministres à se joindre à la demande du président Trump et à réclamer une grâce présidentielle auprès d'Isaac Herzog. "Le temps est venu pour nous de mettre un terme à cette saga délirante", a-t-il déclaré.

Parmi les ministres et députés présents au tribunal : Miki Zohar, Nir Barkat, Yoav Kish, Shlomo Karai, Gila Gamliel, Idit Silman, le président de la Knesset Amir Ohana, et les députés Nissim Vaturi, Tali Gottlieb et Osher Shekalim.

Devant le tribunal, des dizaines de personnes ont manifesté, criant "honte" aux ministres et députés venus soutenir le Premier ministre. Des affrontements verbaux ont eu lieu, même à l'intérieur de la salle d'audience après l'entrée de Netanyahou.

Lundi, lors de son discours à la Knesset, le président Trump avait stupéfié l'assistance en s'adressant directement au président Herzog : "J'ai une idée, Monsieur le Président, pourquoi ne le gracieriez-vous pas ?" S'écartant de son texte, Trump avait ajouté : "Cigares et champagne, qu'importe ! C'est l'un des meilleurs dirigeants que nous ayons eus en temps de guerre."

Interrogé mardi à bord d'Air Force One, Trump a affirmé qu'il s'agissait d'une demande spontanée. "J'ai effectivement dit à Netanyahou que je n'aborderais pas la question de la grâce. Mais c'était le moment idéal. Le timing était parfait, non ?" Il a admis avoir pris "un petit risque" avec cet appel, reconnaissant qu'il s'agissait d'un "sujet assez douloureux en Israël".

Dimanche, Netanyahou avait déposé une requête pour annuler l'audience de mercredi en raison d'une "visite diplomatique urgente" du président indonésien, finalement annulée. son dernier témoignage a eu lieu le 17 septembre, avant Roch Hachana.