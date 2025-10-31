Retour à la vie : Alon Ohel joue du piano sur le plateau d'« Eretz Nehederet »

La satire a laissé place à l'émotion pure, mercredi soir, sur le plateau d'« Eretz Nehederet ». L'ex-otage Alon Ohel est apparu à la fin de l'émission pour interpréter « Under the Sky », la chanson classique de David Broza.

L'animateur Eyal Kitzis a souligné la dimension symbolique du moment : huit mois plus tôt, le chanteur Hanan Ben Ari avait rejoint la troupe d'« Eretz Nehederet » pour chanter une chanson dédiée à Ohel, alors encore retenu en otage. Ce vendredi, c'est Ohel lui-même qui se trouvait derrière le piano.

Portant un pansement sur l'œil droit en raison de blessures non soignées subies lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le jeune homme a souri par intermittence durant la performance. Son émotion était palpable lorsque ses parents et sa sœur l'ont rejoint sur scène, aux côtés de la troupe.

Pendant qu'Ohel jouait, les acteurs chantaient : « Nous sommes venus ici, de dessous le ciel, deux, comme une paire d'yeux. Nous avons le temps, sous le ciel, en attendant, nous sommes toujours là. » Des mots qui résonnaient avec une intensité particulière.

Les membres de la distribution ont enlacé la famille Ohel et embrassé l'ancien otage pendant qu'il poursuivait son interprétation. « C'était un moment que le monde entier attendait, et personne n'a pu retenir ses larmes », a réagi le Forum des otages et des familles disparues dans une publication sur Facebook.