Retrouvailles émouvantes entre Rom Braslavski et Sasha Trufanov, ex-otages du Jihad islamique à Gaza

Rom Braslavski et Alexander "Sasha" Trufanov, deux ex-otages détenus par le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, se sont retrouvés pour la première fois depuis leur captivité, a annoncé Braslavski mercredi matin sur Facebook. Les deux hommes, qui avaient partagé deux jours d’enfermement à Rafah avant d’être séparés de force, apparaissent sur les images publiées en ligne, enlacés et souriants.

Braslavski a rendu hommage à Trufanov, décrit comme "un grand frère" et un soutien essentiel durant leur détention. Il a accompagné son message de mots affectueux et d’un geste de complicité, rappelant le lien forgé dans des conditions extrêmes.

Trufanov, libéré en février, avait été le premier à confirmer publiquement que Braslavski était toujours en vie, lors d’une intervention en mars. À plusieurs reprises, il avait témoigné de son inquiétude et évoqué la souffrance visible sur les vidéos de propagande diffusées par le groupe terroriste. Certaines images, publiées en août, montraient Braslavski dans un état si dégradé que des comparaisons avec des survivants de la Shoah avaient circulé.

Depuis sa libération, Braslavski a dénoncé les sévices qu’il affirme avoir subis, précisant qu’il avait été torturé uniquement "parce qu’il est juif", rejetant toute tentative d’imputer ces violences au contexte politique israélien. Il se montre également très critique envers les autorités israéliennes, qu’il accuse de l’avoir abandonné depuis son retour. Sur les réseaux sociaux, il a fustigé l’absence de contact direct de Benjamin Netanyahou ou d’Itamar Ben Gvir et jugé dérisoire l’indemnisation accordée aux anciens otages, qu’il estime indigne après deux années de captivité.