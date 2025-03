Réunion sécuritaire de Netanyahou : Le Hamas prépare-t-il une incursion ?

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu lundi soir une réunion de sécurité exceptionnelle, en présence du ministre de la Défense Israël Katz et du directeur du Mossad David Barnea. Selon les informations révélées par i24NEWS, il s'agit d'un événement inhabituel ces derniers temps, qui pourrait indiquer des tentatives du Hamas de préparer une incursion en territoire israélien.

Un niveau de confidentialité inhabituel

La réunion s'est déroulée dans un contexte de confidentialité extrême - les bureaux de Netanyahou et de Katz ont d'abord refusé de commenter le contenu et le sujet de la rencontre. Par la suite, le contenu de la réunion a été autorisé à la publication - avec l'approbation de la censure militaire. L'urgence et le secret entourant cette consultation suggèrent que les services de renseignement israéliens ont détecté des préparatifs inquiétants de la part du Hamas, possiblement liés à une tentative d'infiltration en Israël, rappelant les événements tragiques du 7 octobre 2023.

Préoccupations pour la sécurité frontalière

Parallèlement, des représentants du "Forum Otef Israel" (Forum des communautés frontalières) ont rencontré dimanche le ministre de la Défense Israël Katz pour discuter de la sécurité nécessaire aux résidents des zones frontalières. La discussion s'est concentrée sur l'importance de maintenir le périmètre de sécurité et d'atteindre les objectifs de guerre - le retour des otages et l'élimination de la menace venant de Gaza. Les militants du forum ont partagé avec le ministre des témoignages de combattants et de soldats déployés à la frontière. Le ministre a remercié pour les rapports provenant du terrain et pour la lettre qui lui a été envoyée exprimant les préoccupations des résidents des zones frontalières.

Lors de la réunion, le ministre a clarifié que "le périmètre est une zone de destruction. Quiconque entre dans la zone tampon le fait à ses risques et périls."

Cette déclaration ferme intervient dans un contexte où Israël cherche à empêcher toute nouvelle infiltration depuis Gaza, alors que des informations suggèrent que le Hamas pourrait tenter de reproduire, même à plus petite échelle, son attaque du 7 octobre.