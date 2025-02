Révolution pour l'alyah : équivalences de diplômes depuis le pays d'origine et permis d'exercice temporaire en Israël

Le gouvernement a approuvé ce dimanche une décision très importante qui facilitera le processus d'immigration vers Israël en provenance des pays occidentaux. Au terme d'un processus de plusieurs mois mené par le ministre de l'Intégration Ofir Sofer en collaboration avec huit autres ministères, il a été décidé que les professionnels agréés intéressés par l'immigration pourraient commencer le processus d'obtention de leurs équivalences de diplômes avant même d'arriver en Israël. Il s'agit d'une avancée significative par rapport à la situation actuelle, qui veut que les immigrants s’installent d’abord en Israël avant de préparer les examens nécessaires.

Cette décision a été prise après avoir constaté que les difficultés dans l'obtention des permis de travail permettant d'exercer leur métier en Israël constituait un frein sérieux à l'alyah, et la raison du retour dans leur pays d'origine de nouveaux immigrants, découragés par la bureaucratie israélienne.

Grâce à cette mesure, les ingénieurs, géomètres, médecins et vétérinaires, comptables, agents d'assurance, conseillers financiers, travailleurs sociaux et bien d'autres pourront soumettre les documents à distance et recevoir un permis de travail temporaire, avant même d'immigrer en Israël et de venir officiellement citoyens du pays.

Il convient de noter que des normes distinctes ont été établies pour chaque profession qui détermineront la durée d'obtention de la licence de travail en fonction des types de spécialisation requis. En outre, le ministère de l’Intégration mettra en place un programme d’accompagnement personnalisé pour chaque immigrant, afin de garantir son intégration sur le marché du travail israélien.

Le ministère de l'Intégration estime que la décision rapportera jusqu'à 3,8 milliards de shekels à l'économie israélienne d'ici 2034. Ofir Sofer a remercié le Premier ministre et les autres ministres pour leur engagement à faire adopter la mesure : "La décision que nous avons approuvée aujourd'hui au sein du gouvernement est une véritable bonne nouvelle pour les immigrants et pour tous les Juifs du monde qui envisagent d'immigrer en Israël. Je remercie les ministres des Finances, de l’Éducation, de la Justice, de la Protection sociale, de la Santé, du Logement, de l’Agriculture et du Travail pour leur engagement à promouvoir cette législation historique. Il s’agit d’une décision nécessaire qui aidera les immigrants à réaliser leur potentiel professionnel dès leur arrivée en Israël. Il n’y a aucune raison pour que des diplômes valables dans les pays avancés ne soient pas reconnus en Israël. C’est une excellente nouvelle pour l’économie israélienne et pour le renforcement de l’immigration."

Le Premier ministre Netanyahou a félicité Ofir Sofer et déclaré qu'il attendait depuis des années que cette décision soit adoptée malgré les obstacles bureaucratiques. "C'est une chose que je réclame depuis des années. Une injustice est commise non seulement contre les immigrants mais aussi contre l'État d'Israël. Les nouveaux immigrants sont soumis à des tourments infernaux. Par conséquent, supprimer les obstacles à l'emploi pour eux est une très bonne chose", a déclaré Benjamin Netanyahu