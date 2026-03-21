Rishon Letsion frappée par un missile iranien à sous-munitions : plusieurs zones touchées, pas de victimes

Un missile iranien à sous-munitions a frappé samedi matin la ville de Rishon Letsion, dans le centre d’Israël, provoquant des dégâts matériels dans plusieurs quartiers sans faire de victimes, selon les autorités locales.

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D’après un communiqué du centre municipal de gestion des catastrophes, l’engin s’est fragmenté en plein vol vers 8h30, dispersant des sous-munitions sur 11 zones distinctes à travers la ville. L’un des points d’impact principaux a touché un complexe municipal comprenant un jardin d’enfants et une garderie, causant d’importants dégâts matériels.

Malgré la violence de l’impact et la dispersion des fragments, aucune blessure n’a été signalée. Les autorités soulignent que l’incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques si des enfants avaient été présents au moment de l’explosion.

Les équipes municipales, appuyées par les services de secours et les forces de sécurité, sont intervenues immédiatement sur les différents sites. La majorité des zones touchées ont déjà été sécurisées et traitées, tandis que des opérations de vérification se poursuivent afin d’écarter tout risque résiduel.

Le maire de la ville, Raz Kinstlich, a appelé la population à la plus grande prudence. Il a averti que certains fragments pourraient être des sous-munitions non explosées, représentant un danger immédiat. Les habitants sont invités à ne pas s’en approcher et à signaler toute découverte aux autorités via les lignes d’urgence.