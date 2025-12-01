Rom Braslavski de retour au stade du Beitar Jérusalem pour la première fois depuis sa libération

L'ancien otage Rom Braslavski a fait dimanche une apparition très remarquée au stade Teddy de Jérusalem, lors du match opposant le Beitar Jerusalem au Maccabi Netanya. Il s’agissait de sa première visite dans l’antre de son club de cœur depuis sa libération en octobre, après deux ans de captivité dans la bande de Gaza.

Debout sur la pelouse, visiblement ému, Rom Braslavski s’est adressé aux milliers de supporters réunis dans les tribunes. Il a rappelé le contraste entre ce moment de fête et l’image qui circulait de lui un an plus tôt : son visage, accompagné du mot "kidnappé", affiché par les fans du Beitar pour exiger sa libération. Aujourd’hui, a-t-il lancé, il se tient devant eux "libre et heureux", déterminé à "boucler la boucle" entouré de ceux qu’il décrit comme "une armée du Beitar" et d’une "ville sioniste puissante".

Pour ce jeune homme originaire de Pisgat Ze'ev, le Beitar Jerusalem dépasse largement le cadre sportif. "Le Beitar n’est pas une équipe, c’est un symbole de l’État", a-t-il affirmé, avant d’appeler le public à ne pas oublier les soldats israéliens tombés au combat, les familles endeuillées et les troupes engagées, auxquels il dit devoir sa vie.

Braslavski avait été enlevé lors du massacre du 7 octobre au festival de musique Nova, où il travaillait comme agent de sécurité. Selon les témoignages recueillis après sa libération, il avait tenté de repousser les assaillants à mains nues, avant d’être capturé. Il a depuis raconté l’enfer de sa détention dans la bande de Gaza, évoquant les sévices physiques et sexuels destinés, selon lui, à le briser et à l’humilier. Ses propos, relayés dans les médias israéliens, ont profondément marqué l’opinion.

Sa mère, Tami Braslavski, a confirmé que son fils avait été retenu seul par le Jihad islamique palestinien, et transféré dans les tunnels souterrains seulement deux jours avant sa remise aux autorités. Elle a évoqué des pressions pour qu’il se convertisse à l’islam, auxquelles il a refusé de céder, tout en appelant à préserver une part de silence sur les détails les plus traumatisants.

Sur la pelouse du Teddy Stadium, au milieu des chants et des drapeaux jaunes du Beitar, Rom Braslavski a conclu son intervention par un message d’unité et de résilience : "Am Yisrael Hai", "le peuple d’Israël est vivant". Un cri repris par les tribunes, transformant ce retour en scène de communion nationale.