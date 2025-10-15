Rom Braslavski, ex-otage du Hamas, torturé, affamé et sommé de se convertir à l’islam

Libéré lundi après plus de 730 jours de captivité à Gaza, Rom Braslavski, 21 ans, a livré à sa mère, Tami, un récit de tortures, de privations et de résistance spirituelle.

« Entre avril et juillet, ils l’ont battu plusieurs fois par jour, avec un fouet et d’autres objets que je préfère ne pas nommer », a-t-elle confié à la chaîne publique Kan. Malgré la brutalité de ses geôliers, Rom a répété à sa mère : « Maman, j’ai toujours su que ça finirait. »

Capturé lors du massacre du festival Supernova le 7 octobre 2023, où il travaillait comme agent de sécurité, Rom a subi un traitement inhumain. Selon sa mère, ses ravisseurs lui proposaient davantage de nourriture ou de petits cadeaux s’il acceptait de se convertir à l’islam. Il a refusé catégoriquement : « Il a tenu à préserver son identité juive », souligne-t-elle.

Affamé, menotté jour et nuit, il ne recevait qu’une demi-pita par jour. Dans un moment de désespoir et d’ingéniosité, il a réussi à allumer un feu avec un uniforme de terroriste et un livre, afin de cuire un peu de pâtes. Ce geste audacieux a presque trahi sa présence, mais il a été transféré in extremis avant d’être découvert. Rom a également raconté avoir vu les corps de plusieurs otages tués à Gaza, juste avant sa libération. Selon sa mère, il a déclaré à Gal Hirsch, le coordinateur des otages : « Ma mission n’est pas terminée. »

Symbole de courage et de survie, Rom Braslavski entame à présent une longue reconstruction physique et psychologique — celle d’un jeune homme qui a refusé de céder, même face à l’inhumain.