Rosh Hashana : Benjamin Netanyahou promet la victoire et la paix pour Israël

À la veille de Rosh Hashana, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé ses vœux aux citoyens d’Israël, saluant leur résilience et leur courage en cette période de guerre. Dans un message solennel, il a rendu hommage aux soldats de Tsahal, réguliers et réservistes, ainsi qu’à toutes les forces de sécurité, qu’il a qualifiées de « mur de protection de l’État d’Israël ».

Netanyahou a rappelé les succès militaires récents, notamment une « opération historique » qui, selon lui, a permis de lever une menace existentielle venue d’Iran. « Nous avons frappé durement l’axe iranien, au Liban, en Syrie, au Yémen et même sur le sol iranien », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a souligné que les forces israéliennes poursuivent leur offensive dans la bande de Gaza afin de « vaincre définitivement le Hamas et ramener tous nos otages ». Il a exprimé son soutien aux familles des otages et aux familles endeuillées, priant pour le retour des captifs et la guérison des blessés. Netanyahou a également promis de continuer à renforcer l’économie et la sécurité d’Israël grâce à la technologie, à l’intelligence artificielle et aux industries de défense. Il a insisté sur la reconstruction des communautés du nord et du sud, lourdement touchées par le conflit, et réaffirmé son engagement à élargir « le cercle de la paix » dans la région. « Que cette année soit celle de l’unité, de la victoire et de la paix », a-t-il conclu, en souhaitant une bonne année à tout le peuple d’Israël.