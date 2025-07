Ruby Chen : "Seul un accord garantira le retour de tous les otages de Gaza"

Articles recommandés -

Ruby Chen, père d’Itay Chen, soldat américano-israélo-allemand tué et enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023, s’est exprimé sur i24NEWS, 654 jours après la capture de son fils, dont le corps reste détenu à Gaza. Alors que Tsahal lance une opération terrestre à Deir al-Balah, Chen exprime l’angoisse des familles : « Après 22 mois, la répartition en étapes des négociations est intolérable. Nous voulons un accord avec des dates précises pour le retour de tous les otages. » Il insiste : seule une négociation politique, et non une action militaire, libérera les 50 otages restants.

Chen salue les victoires de Tsahal contre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran, voyant dans cette force une chance pour un cessez-le-feu durable : « Ces succès doivent aboutir à un accord pour mettre fin aux cycles de violence. » Malgré les progrès des pourparlers à Doha, il reste prudent : « La confiance est faible, mais il y a une volonté d’aboutir. » Il appelle à un cessez-le-feu de 60 jours comme base pour arrêter la guerre et libérer tous les otages, concluant : « Je n’ai pas d’autre choix que de rester optimiste. »