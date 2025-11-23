Ruth Haran Hertzman, survivante de la Shoah et du 7 octobre, s’est éteinte à l’âge de 90 ans

Ruth Haran Hertzman, membre du kibboutz Beeri et figure marquée par deux tragédies historiques, est décédée dans la nuit à l’âge de 90 ans. Rescapée de la Shoah après avoir grandi en Roumanie, elle avait également survécu au massacre du 7 octobre 2023, au cours duquel son fils, Avshalom "Avshal" Haran, a été tué et sept membres de sa famille ont été enlevés. Ses funérailles se tiendront aujourd’hui à 15h30 au cimetière d’Omer.

Le 7 octobre, Ruth se trouvait seule chez elle lorsque les terroristes sont entrés dans le kibboutz. Elle s’est réfugiée dans une cachette où elle est restée près de quinze heures, avant d’être secourue dans la nuit par des soldats israéliens. Elle avait alors décrit une scène de "corps brûlés", de maisons détruites et de "meurtres d’innocents", images ravivant les souvenirs les plus sombres de sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans une interview accordée en 2024, elle avait d’ailleurs évoqué un parallèle douloureux entre les deux événements, parlant d’un "mal pur" et d’un sentiment d’impuissance revenu la hanter.

Ruth laisse derrière elle une famille profondément meurtrie. Sa belle-fille, Shoshan Haran, avait été enlevée ce jour-là, tout comme sa petite-fille Adi Shoham, 38 ans, le mari d’Adi, Tal, et leurs deux enfants, Naveh et Yahel, alors âgés de 8 et 3 ans. Shoshan, Adi et les enfants ont été libérés lors du premier accord d’échange d’otages en novembre 2023 ; Tal, lui, n’a retrouvé la liberté qu’en février 2025, après 505 jours de captivité. La fille de Ruth, Sharon Avigdori, et sa petite-fille Noam, 12 ans, avaient également été retenues pendant cinquante jours avant d’être relâchées.

Jusqu’à ses derniers jours, Ruth exprimait une douleur inextinguible face au sort de ses proches kidnappés et une colère profonde envers le gouvernement israélien. Elle dénonçait ce qu’elle percevait comme des mensonges et un manque de vision, notamment de la part du premier ministre Benjamin Netanyahou, estimant qu’il ne mènerait pas à la défaite du Hamas. Elle soulignait toutefois sa confiance dans la jeunesse israélienne, qu’elle décrivait comme "courageuse et créative".

Ruth Haran Hertzman laisse le souvenir d’une femme dont la vie a traversé les pires violences du XXe et du XXIe siècle, mais qui a continué, malgré tout, à témoigner avec lucidité, force et dignité.