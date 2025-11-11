Samarie : quatre suspects juifs arrêtés après des violences contre des Palestiniens

Les forces de Tsahal sont intervenues ce mardi dans les villages de Beit Lid et Deir Sharaf en Samarie, après des signalements de dizaines de civils israéliens masqués attaquant des Palestiniens et incendiant des biens. Quatre Palestiniens ont été blessés et évacués pour recevoir des soins médicaux, et des dégâts matériels ont été constatés. Les forces de sécurité ont utilisé des techniques antiémeutes pour disperser les manifestants et ont interpellé plusieurs citoyens israéliens.

https://x.com/i/web/status/1988269342174204184 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus tard dans la journée, un rassemblement de plusieurs dizaines de civils près d'une zone industrielle a dégénéré : les forces de Tsahal sont intervenues après que certains participants ont agressé les militaires et vandalisé un véhicule.

L’armée israélienne a fermement condamné toute forme de violence susceptible de détourner l’attention de ses commandants et combattants de leurs missions défensives et antiterroristes. Quatre suspects ont été arrêtés et remis à la police pour interrogatoire. Celle-ci a indiqué que les enquêteurs recueillent actuellement des preuves sur les lieux, notamment documents, témoignages et éléments matériels.