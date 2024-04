Sanctions américaines contre Netzah Yehuda : Gallant s'entretient avec le chef de Tsahal

Le ministre de la Défense Yoav Gallant s'est entretenu ce dimanche soir avec le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, sur les moyens d'empêcher les sanctions prévues par les États-Unis à l'encontre du bataillon Netzah Yehuda de l'armée, a indiqué son bureau.

"Je m'attends à ce que l'administration américaine revienne sur son intention d'imposer des sanctions au bataillon Netzah Yehuda", a déclaré M. Gallant dans des remarques publiées par le ministère de la défense. M. Gallant s'est également entretenu avec l'ambassadeur américain en Israël, Jack Lew, et devrait prochainement s'entretenir avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, selon le ministère. M. Gallant a demandé à la défense israélienne "d'agir à tous les niveaux afin de faire comprendre au gouvernement américain l'importance de soutenir les opérations de Tsahal, qui sont menées dans le respect du droit international", poursuit le communiqué.

Dans des remarques supplémentaires, M. Gallant soutient que Netzah Yehuda, qui a été déployé à Gaza récemment après des mois à la frontière nord, opère "conformément aux valeurs de Tsahal et au droit international, et que tout événement qui s'écarte des procédures est traité en conséquence".

"Les commandants et les troupes du bataillon Netzah Yehuda opèrent sur le front des combats. Depuis le début de la guerre, ils s'efforcent de repousser les forces du Hezbollah à la frontière nord, de contrecarrer les éléments terroristes en Judée et en Samarie et, ces jours-ci, de démanteler les brigades du Hamas dans la bande de Gaza, au péril de leur vie", ajoute-t-il. "Toute tentative de dénigrement d'une unité entière jette une ombre sur les actions menées par Tsahal pour protéger les citoyens d'Israël et contrecarrer les éléments terroristes. Le préjudice causé à un bataillon est un préjudice causé à l'ensemble de l'establishment de la défense, et ce n'est pas ainsi que l'on se comporte avec des partenaires et des amis", a souligné M. Gallant.

Jusqu'à la fin de l'année 2022, Netzah Yehuda était stationné en permanence en Judée-Samarie, où il a été au centre de plusieurs controverses.