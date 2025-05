"Sans victoire totale, les otages risquent de mourir en détention" : l'appel de Shimon Or

Dans un entretien accordé à i24NEWS, Shimon Or, oncle d'Avinatan Or, otage enlevé lors du festival Nova le 7 octobre, a livré un témoignage sur la situation des captifs à Gaza et la stratégie à adopter pour obtenir leur libération.

Contrairement à certaines familles qui privilégient les négociations, Shimon Or estime que seule une pression militaire maximale pourra contraindre le Hamas à libérer les otages. "Il faut vaincre totalement en étant ceux qui contrôlent Gaza, militairement et civilement, y compris pour l'humanitaire", affirme-t-il avec conviction. "Ce n'est que quand le Hamas comprendra que nous allons contrôler entièrement Gaza et que les Gazaouis vont le comprendre, que nous pourrons retrouver nos otages parce que leur détention sera inutile."

Concernant les récentes avancées diplomatiques et la libération d'Edan Alexander la semaine dernière, l'oncle d'Avinatan exprime des réserves. Il y voit un "mauvais signe" et dénonce "une sélection entre les otages et un élément étranger, celui des États-Unis, qui intervient". Pour lui, l'ultimatum doit concerner tous les otages sans distinction, et Israël ne doit "renoncer à aucun des otages sans essayer d'arriver à des accords" pour tous.

Une note d'espoir subsiste néanmoins : Shimon Or a confirmé avoir reçu, il y a environ un mois et demi, une information des autorités militaires attestant qu'Avinatan serait vivant. "Nous ne posons pas davantage de questions. On ne demande pas non plus d'où vient ce signe de vie et comment l'armée l'a obtenu. Nous ne le savons pas, mais nous savons avec certitude qu'il est vivant."

Dans un message adressé directement à son neveu, qui pourrait avoir accès aux médias en captivité, Shimon Or a livré des paroles poignantes : "Ce qui nous maintient dans le combat pour toi, ce qui nous fait tenir pour défendre notre honneur, c'est l'indépendance et la liberté. Nous te souhaitons, et nous sommes certains, que bien qu'on détienne ton corps, personne ne pourra te prendre ta liberté et ton indépendance."

Il conclut par une promesse qui résume sa vision : "L'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, te ramèneront par leurs forces, et pas en s'aplatissant devant ceux qui t'ont enlevé. Nous sommes certains que tu continueras à être fort, indépendant et libre."