"Sauvez ceux qui sont encore vivants, c’est un devoir", la mère d’un otage supplie Betsalel Smotrich

Einav Zangauker, la mère de l’otage Matan Zangauker, kidnappé le 7 octobre et toujours retenu à Gaza, s’est adressée au ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, en visite au cimetière de la ville d’Ofakim pour la cérémonie de Yom Hazikaron (Jour du souvenir pour les soldats tombés dans les guerres d’Israël et les victimes de terrorisme), lui demandant de faire ce qu’il fallait pour ramener son fils. "C'est un enfant, sauvez ceux qui sont encore en vie, faites des efforts", a-t-elle clamé.

Oren Ben Hakoon/Flash90

"Votre devoir en tant que porteur de kippa, en tant que Juif qui croit en Dieu, est de combiner votre foi avec la compréhension rationnelle qu’il faut ramener mon enfant vivant. Il faut tout faire pour sauver ceux qui sont en vie, faites au moins l’effort", a-t-elle déclaré. "Il est impossible de ramener tout le monde, nous savons que ce n'est pas réaliste, mais la pression militaire a conduit à l'accord précédent", a ajouté Einav Zangauker.

Betsalel Smotrich a répondu : "Comme je l'ai dit immédiatement après le terrible massacre (du 7 octobre), je le répète aujourd’hui la tête baissée devant vous, familles endeuillées, la direction de l'État et le système de sécurité ont échoué dans leur tâche de protéger les citoyens d'Israël. En tant que membre du gouvernement, j’assume la responsabilité de ce qui s’est passé et de ce qui se passera". "Vous avez tout mon soutien. Nous avons le devoir de le ramener et travaillons dans cet objectif", a assuré Smotrich.

Le ministre avait pourtant affirmé, le 28 avril, qu'"accepter l’accord égyptien est une capitulation humiliante et cela accorde la victoire aux nazis sur le dos des centaines de soldats héroïques de Tsahal tombés au combat – et constitue un danger existentiel immédiat pour l’État d’Israël". Il avait aussi affirmé à plusieurs reprises que "les otages n'étaient pas la question la plus importante", lui privilégiant la destruction du Hamas.