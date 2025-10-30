Scandale de la vidéo de Sde Teiman : ouverture d'une enquête contre la procureure en chef de Tsahal

De nouveaux éléments émergent dans l’affaire de la vidéo tournée à la base militaire de Sde Teiman où sont détenus des terroistes de la force Nuhba du Hamas ayant perpétré les attaques du 7 octobre et diffusée illicitement dans les médias israéliens. Selon des sources proches de l’enquête, la procureure militaire en chef de Tsahal, la générale de division Yifat Tomer-Yerushalmi, aurait ordonné la fuite des images et aurait été informée à l’avance de leur diffusion.

L’information a été révélée ce jeudi matin par le journaliste Doron Kadosh, au lendemain de l’ouverture d’une enquête criminelle contre de hauts responsables du parquet militaire. Ces derniers sont soupçonnés d’entrave à la justice et de divulgation de documents sensibles.

L’affaire remonte à plus d’un an. À l’époque, des enquêteurs de la police militaire avaient interpellé des soldats de la Force 100, soupçonnés de violences et d’attentat à la pudeur sur un détenu du Hamas sur la base militaire de Sde Teiman, dans le Néguev.

Peu après ces arrestations, une vidéo montrant les faits présumés avait fuité sur la chaîne 12, provoquant une onde de choc dans l’opinion publique israélienne et une vive réaction à l’international. Des centaines de personnes, dont des membres de la Knesset, s’étaient alors rassemblées devant la base pour dénoncer ce qu’ils percevaient comme une atteinte à l’honneur des soldats.

Un an et trois mois plus tard, le parquet militaire a finalement ouvert une enquête criminelle pour déterminer qui est à l’origine de la fuite. D’après les premiers éléments, la diffusion des images aurait été autorisée ou du moins connue à l’avance par la générale de division Yifat Tomer-Yerushalmi, alors cheffe du parquet militaire.

Face à ces accusations, la magistrate a informé le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, de sa décision de se mettre en congé volontaire pendant toute la durée de l’enquête. Tsahal a précisé que cette démarche visait à préserver l’intégrité et l’indépendance du processus judiciaire. Elle devrait être entendue comme témoin dans un premier temps, mais son implication directe n’est pas écartée.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a salué cette décision tout en condamnant la gravité des faits. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire grave qui avait jeté le discrédit sur les soldats de Tsahal en Israël et dans le monde, et qu’elle devait faire l’objet d’une enquête approfondie.

La vidéo en question, tournée sur la base militaire de Sde Teiman, montrait des réservistes de la Force 100 en train de maltraiter un détenu du Hamas. Les militaires concernés ont nié les faits, affirmant avoir utilisé la force nécessaire pour maîtriser un prisonnier violent.

Ils accusent depuis certains responsables du parquet militaire d’avoir délibérément fuité la vidéo pour influencer le procès.

En septembre dernier, la procureure générale Gali Baharav-Miara avait encore affirmé devant la Haute Cour que l’auteur de la fuite restait inconnu et que les chances de constituer un dossier solide étaient très faibles. Mais de nouveaux éléments transmis la semaine dernière auraient relancé l’enquête, conduisant à l’ouverture officielle d’une procédure pénale.