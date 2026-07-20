Selon Tsahal, une frappe de drone a été annulée au dernier moment contre des militants israéliens près de la Syrie

Une frappe de drone israélienne visant cinq individus près de la frontière syrienne a été annulée quelques secondes avant son exécution après que des observateurs de Tsahal ont identifié qu'il s'agissait de civils israéliens et non de terroristes présumés, selon un reportage de la chaîne publique Kan confirmé par l'armée.

Les cinq personnes avaient d'abord été repérées comme des suspects susceptibles de constituer une cellule terroriste tentant d'infiltrer le territoire israélien.

Selon Kan News, des drones d'attaque Hermes 450 Zik avaient été déployés et étaient sur le point de lancer une frappe. Quelques instants avant l'impact, des observateurs de Tsahal ont remarqué que plusieurs des suspects portaient des papillotes (peot), conduisant à l'annulation immédiate de l'opération.

Après vérification, la 201e division de Tsahal a conclu que les cinq individus appartenaient au mouvement Bashan Vanguard, qui milite pour l'établissement de localités juives en territoire syrien. Selon l'armée, les militants de ce groupe franchissent régulièrement et illégalement la frontière, compliquant les opérations des forces de sécurité.

Tsahal a confirmé les faits et a condamné cet incident. « L'armée condamne cet événement, qui s'ajoute à d'autres incidents similaires. Tsahal attend des autorités chargées de l'application de la loi qu'elles traduisent les personnes impliquées en justice et agissent avec détermination contre ce phénomène », a déclaré l'armée.