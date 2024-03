Service militaire en Israël : Yoav Gallant contre l'exemption des ultra-orthodoxes

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a critiqué ses collègues membres de la coalition pour leur refus d'être "flexibles" sur la question des exemptions générales du service militaire pour la communauté ultra-orthodoxe, alors que la date limite pour présenter une nouvelle législation approche. S'exprimant avant son départ pour Washington où il rencontrera son homologue américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, Gallant a affirmé que parvenir à un accord sur cette question est "essentiel pour l'existence et le succès de l'armée israélienne", et a appelé à un compromis.

"Ce mardi, une proposition de décision sur la question du recrutement sera soumise au gouvernement par le Premier ministre, à son initiative", poursuit-il. "Ma position n'a pas changé. Je ne participerai à aucune proposition qui ne fasse pas l'unanimité au sein de toutes les factions de la coalition, et sous ma direction, le système de sécurité ne la soumettra pas à la législation."

"Il est encore temps de se rassembler et de former une proposition commune", a ajouté Gallant. "J'appelle à nouveau le Premier ministre et le ministre Benny Gantz à profiter du temps qui reste pour forger un large consensus sur la question de la loi sur le service militaire, dans l'intérêt de l'armée israélienne et de l'État d'Israël."