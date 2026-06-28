Service militaire : Israël Katz veut suspendre les arrestations des orthodoxes réfractaires

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a demandé la suspension des arrestations visant les étudiants orthodoxes refusant d'effectuer leur service militaire.

Dans une lettre adressée au président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Boaz Bismuth, Israel Katz réclame la tenue d'une réunion d'urgence afin d'examiner une disposition temporaire qui permettrait aux étudiants inscrits à plein temps dans les yeshivot d'échapper aux arrestations.

Cette mesure s'appuie notamment sur une recommandation du secrétaire du gouvernement, Yossi Fuchs. Elle prévoit toutefois de maintenir les poursuites pénales contre les jeunes orthodoxes soumis à l'obligation militaire qui ne poursuivent pas d'études religieuses.

Le texte fait partie de deux projets de loi défendus par les partis orthodoxes afin de préserver l'exemption militaire des étudiants en yeshiva, malgré la décision rendue en 2024 par la Cour suprême, qui a ordonné au gouvernement de commencer à enrôler les hommes haredim.

Parallèlement, la coalition gouvernementale poursuit l'examen d'une Loi fondamentale visant à faire de l'étude de la Torah une valeur fondamentale de l'État d'Israël.

Cette initiative intervient alors que Tsahal répète depuis plusieurs mois manquer cruellement d'effectifs. Selon les estimations de l'armée, près de 80 000 hommes orthodoxes âgés de 18 à 24 ans, légalement éligibles au service militaire, ne se sont toujours pas enrôlés.

Israël Katz et Boaz Bismuth sont tous deux membres du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou.