Seule la moitié des orthodoxes prévus rejoindront le rangs de Tsahal, admet l'armée israélienne

Les données concernant le recrutement des orthodoxes dans Tsahal en 2025 atteindront un peu plus de la moitié de l'objectif annuel fixé, a admis Tsahal lundi. Lors d'une discussion tenue le même jour au sein de la commission de contrôle de l'État de la Knesset, le chef de la division des ressources humaines de Tsahal, le général de brigade Shaï Taïeb, a annoncé que Tsahal avait besoin de 12 000 soldats supplémentaires, dont 7 000 combattants et le reste comme soutien au combat.

"Nous avons fixé un objectif annuel de 4 800 recrues ultra-orthodoxes, il est déjà clair que nous ne l'atteindrons pas et que nous arriverons à un peu plus de 50% de cet objectif", a indiqué le général Taïeb. Concernant les caractéristiques des recrues, il a fait savoir qu'"il existe une forte corrélation entre ceux qui se sont présentés et ceux qui étaient déjà en dehors du cercle des yeshivas et qui se sont intégrés à la vie générale."

Tomer Neuberg/Flash90

Le recrutement de jeunes issus de la communauté orthodoxe représente une "ressource humaine très significative". Concernant les allégations selon lesquelles la loi sur le recrutement n'est pas appliquée aux orthodoxes, Taïeb a déclaré : "Un jeune orthodoxe reçoit un ordre de mobilisation comme tout autre jeune dans le pays, et n'est plus automatiquement identifié comme orthodoxe. Les ordres sont émis pour tous en même temps, et celui qui se présente est tenu de suivre l'ensemble de la première procédure". "Auparavant, il suffisait que le jeune déclare 'je suis orthodoxe' pour obtenir un report de service et être simplement enregistré. Aujourd'hui, il doit se présenter et suivre la procédure complète. En fait, nous ne saurons si une personne est orthodoxe que si elle souhaite rejoindre un parcours orthodoxe, ou après son recrutement effectif", a-t-il poursuivi.

Selon lui, au-delà des adaptations faites pour la communauté orthodoxe et des efforts de sensibilisation qui lui sont adressés, des sanctions efficaces sont également nécessaires. "Il y a un large consensus sur le fait que si l'on veut intégrer la communauté orthodoxe, il faut le faire de manière adaptée. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent les résultats : l'atmosphère dans la société, le niveau de friction, le soutien que les gens reçoivent, et aussi la question de savoir si les sanctions que nous appliquons sont efficaces ou non. Au final, je dis : l'effort du côté du 'bâton' n'est pas encore assez efficace", a-t-il ajouté.

"Actuellement, il y a besoin de 25 bataillons de réservistes réguliers. L'intention est d'arriver à un service de 42 jours de réserve par an. Jusqu'à présent, la moyenne était de 70 jours de réserve", a indiqué le chef de la division des ressources humaines. "L'élargissement de la base des recrues est une démarche complémentaire et importante, qui a la capacité unique d'ajouter des effectifs à Tsahal."