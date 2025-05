Sharon Aloni-Cunio : "Mon mari fête ses 35 ans dans l'obscurité des tunnels de Gaza"

Dans un entretien exclusif accordé à i24NEWS, Sharon Aloni-Cunio, libérée après 52 jours de captivité, a livré un témoignage poignant alors que son mari David marque ce mercredi son deuxième anniversaire en captivité. Retenu par le Hamas depuis 598 jours, David Cunio célèbre ses 35 ans loin des siens, dans les tunnels souterrains de Gaza.

"Je ne fêterai pas, mais je voudrais marquer aussi la joie, parce qu'aujourd'hui c'est le jour qui marque son arrivée au monde et c'est grâce à cela qu'il est rentré dans ma vie," confie Sharon, la voix tremblante d'émotion.

Sharon a choisi la chaîne i24NEWS pour adresser un message à son mari, sachant par témoignages d'anciens otages que les membres du Hamas regardent souvent cette chaîne. "C'est mon espoir que peut-être il voie ou que ceux qui le détiennent le voient et peuvent lui transmettre cette information : que sa femme est là, l'attend et l'aime tant et ne renonce pas," déclare-t-elle avec une détermination palpable.

"Ne te laisse pas briser"

Les dernières nouvelles de David datent de février, rapportées par des otages libérés qui étaient détenus près de lui. Elles sont inquiétantes : son état psychologique n'est pas bon, il souffre d'une maladie cutanée mal soignée qui lui laisse des cicatrices. "Il est brisé," confie Sharon, "et David est un homme très fort, alors pour qu'il soit brisé comme cela, c'est vraiment un défi terrible." Avec leurs deux filles, Emma et Julie, Sharon a lancé des ballons et enregistré une vidéo d'anniversaire pour leur père. "Il a raté tellement de journées de leur vie," se désole-t-elle. La famille vit suspendue dans l'attente : "Nous vivons dans l'ombre, il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. On est totalement et entièrement consacré au retour de David, de tous les otages."

Un témoignage qui résonne doublement

Sharon elle-même a vécu l'enfer de la captivité avec ses filles. Elle mesure donc mieux que quiconque l'épreuve que traverse son mari. "Moi j'ai été 52 jours en otage, David y est depuis 598 jours et c'est une différence énorme... toutes les difficultés que moi j'ai vécues, ça n'a rien à voir, c'est ridicule par rapport à ce que lui est en train de souffrir là-bas."

Malgré sa propre libération, Sharon a mis sa guérison entre parenthèses. Si ses problèmes médicaux ont été soignés, elle confie : "Mon âme est encore blessée... ma guérison mentale, affective, je les laisse de côté, ce n'est pas quelque chose que je puisse faire maintenant parce que le plus urgent, c'est David." Pour elle, la reconstruction ne pourra commencer qu'une fois la famille réunie : "Nous avons été enlevés en famille, nous devons nous retrouver en famille."

Son message final à David est un cri d'amour et d'espoir : "Nous nous battons pour toi comme des lions et des lionnes. Nous ne renoncerons pas et tu es mon univers. Reste fort et j'espère qu'on va se revoir enfin bientôt."