Shavouot : la fête de la Torah, des moissons… et des gâteaux au fromage

Chaque année, Shavouot occupe une place particulière dans le calendrier juif. Célébrée sept semaines après Pessah, au terme du compte du Omer, cette fête marque à la fois le don de la Torah au mont Sinaï et la période des premières récoltes en terre d’Israël. Moins spectaculaire que Pessah ou Souccot, Shavouot est pourtant l’une des fêtes les plus profondes du judaïsme : elle relie la mémoire spirituelle, la terre, l’étude et la transmission.

Dans la tradition, Shavouot est d’abord la fête de Matan Torah, le don de la Torah. C’est le moment où le peuple d’Israël reçoit les Tables de la Loi et entre dans une alliance fondatrice. Pour rappeler cette dimension, beaucoup ont l’habitude de rester éveillés toute la nuit pour étudier : c’est le Tikoun Leil Shavouot. Synagogues, maisons d’étude et familles se réunissent autour de textes bibliques, talmudiques ou philosophiques, dans une atmosphère à la fois studieuse et festive.

Shavouot est aussi une fête agricole. À l’époque du Temple, on apportait les prémices des récoltes, les bikourim, à Jérusalem. C’est pourquoi la fête est associée aux fruits, au blé, aux fleurs et à l’abondance. Dans de nombreuses communautés, on décore les synagogues de verdure, en souvenir du mont Sinaï qui, selon la tradition, aurait fleuri au moment du don de la Torah.

Mais pour beaucoup, Shavouot évoque surtout une coutume très attendue : les repas lactés. Quiches, fromages, blintzes, lasagnes, bourekas, cheesecake et autres desserts au lait occupent une place centrale sur les tables. Plusieurs explications existent : la Torah est comparée au lait et au miel, symboles de douceur ; après avoir reçu les lois de la cacherout, les Hébreux auraient consommé des aliments lactés, plus simples à préparer ; et le lait rappelle aussi la pureté de cette révélation.

Entre étude nocturne, repas familiaux et douceurs lactées, Shavouot célèbre finalement une idée essentielle : recevoir la Torah n’est pas seulement un événement du passé. C’est un engagement vivant, renouvelé chaque année, entre mémoire, savoir et transmission.