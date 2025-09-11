Shin Bet : après le blocage judiciaire, Benjamin Netanyahou relance la nomination de David Zini

Articles recommandés -

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a officiellement soumis ce jeudi au Comité des nominations de haut rang la candidature du général de division (réserviste) David Zini pour diriger le Shin Bet. Cette démarche intervient après deux mois de report imposés par la Haute Cour de justice suite à un recours de l'opposition.

Dans une lettre adressée au président du comité, le juge à la retraite Asher Grunis, Netanyahou demande que la nomination soit "avancée rapidement" pour permettre son approbation par le gouvernement dès le 21 septembre. Le Premier ministre justifie cette urgence par "le besoin d'un chef de service permanent", particulièrement crucial "à la lumière des défis sécuritaires auxquels Israël est confronté".

Le calendrier prévoit cinq jours pour permettre au public d'émettre d'éventuelles réserves, puis une réunion du comité qui devra statuer dans un délai de deux semaines.

Netanyahou souligne dans sa correspondance que "le mandat du chef par intérim du Shin Bet se termine dans environ une semaine", rendant la nomination d'autant plus urgente.

La candidature de David Zini s'appuie sur un parcours militaire diversifié. L'officier a notamment commandé l'unité d'élite Egoz, la brigade Alexandroni, la brigade Commando, la division 340, ainsi que le corps du commandement Nord. Il a également dirigé le commandement d'entraînement et d'exercice et fondé la brigade Hashmonaim.

Dans sa lettre, Netanyahou précise avoir rencontré le général "dans le cadre de ses différentes fonctions" et avoir été impressionné par son "esprit critique" et sa capacité à "diriger et adapter le système à l'évolution de la réalité".

Le Premier ministre dévoile avoir initialement envisagé Zini pour le poste de secrétaire militaire "il y a environ un an et demi". C'est finalement en mai 2024 qu'il lui a proposé la direction du Shin Bet, bien avant la procédure officielle actuelle.

La nomination avait été suspendue pendant deux mois suite à un recours déposé par l'opposition auprès de la Haute Cour de justice. Cette dernière avait accepté un "compromis" reportant la nomination de 60 jours, une décision qualifiée de "retard inutile" par l'entourage du Premier ministre.

Selon les sources gouvernementales, "rien n'a changé" pendant cette période d'attente, et "ce qui aurait pu être nommé il y a deux mois sera désormais appliqué dans les mêmes proportions".