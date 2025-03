Shin Bet sur l'attaque du 7 octobre : des failles internes, mais un partage de responsabilité avec d'autres acteurs

Le Shin Bet a publié un rapport sur ses défaillances avant l'attaque massive du Hamas le 7 octobre 2023, mais en grande partie, l'agence israélienne a mis la responsabilité sur d'autres facteurs externes, tels qu'un partage flou des responsabilités avec l'armée israélienne (IDF), une politique trop défensive vis-à-vis de Gaza, et son incapacité à contrer un ennemi organisé comme une armée. Bien que le rapport reconnaisse des erreurs au sein du Shin Bet, il insiste sur le fait que l'agence n’a pas sous-estimé la menace du Hamas, mais n’a pas su réagir adéquatement à l’ampleur de l’attaque.

Une équipe interne du Shin Bet, assistée par des anciens hauts fonctionnaires et des experts externes, a mené une enquête sur les événements précédant l’assaut. Selon le rapport, bien que des signes précurseurs aient été reçus dans la nuit du 6 au 7 octobre, aucune action significative n'a été prise. Une petite équipe d’élite du Shin Bet et de la police déployée à la frontière de Gaza a contribué aux combats mais n’a pas pu empêcher l'attaque du Hamas. Les raisons des échecs sont multiples et concernent tant la gestion que le professionnalisme de l'agence. Parmi les points soulevés, l'enquête évoque un partage peu clair des responsabilités entre la Shin Bet et Tsahal concernant les alertes en cas de guerre, l’évolution du Hamas d’un groupe terroriste à une force militaire organisée, et un manque de "fusion" dans le traitement des informations de renseignement. Le Shin Bet était trop focalisée sur la prévention des attaques terroristes classiques et n’avait pas adapté ses méthodes pour contrer une force militaire. L’enquête pointe également des lacunes dans la gestion des informations, le manque d’intégration des renseignements avec ceux de Tsahal, et une mauvaise évaluation des intentions du Hamas. Par exemple, l’agence n’a pas perçu la gravité de la force du mur de séparation avec Gaza, ni la capacité de Tsahal à réagir à une invasion de grande ampleur. Le rapport met en évidence plusieurs facteurs ayant facilité la montée en puissance du Hamas, dont la politique israélienne d’apaisement à Gaza, le financement de l’organisation par le Qatar, et un affaiblissement progressif de la dissuasion israélienne. Le Hamas, selon l’enquête, a été catalysé par des événements tels que les violations israéliennes sur le Mont du Temple et la situation des prisonniers palestiniens, en plus de la perception d'une société israélienne affaiblie. Ronen Bar, directeur du Shin Bet, a reconnu la lourde responsabilité de l’agence dans l’échec à prévenir l’attaque du 7 octobre. Il a exprimé des regrets profonds, soulignant que si l’agence avait agi différemment, à la fois sur le plan professionnel et managérial, l’attaque aurait pu être évitée. Il a aussi indiqué que pour éviter de futures erreurs, une révision en profondeur des processus internes et des relations entre les acteurs sécuritaires et politiques est nécessaire. En dépit des échecs identifiés, Bar reste convaincu que le Shin Bet reste une organisation forte et professionnelle, avec des valeurs encore plus affirmées après l’attaque. Il a souligné que la reconstruction de la confiance nécessite une réflexion large et un engagement à la transparence, tant au sein de l'agence qu’avec les autres instances politiques et sécuritaires.