"Si Israël perd face à l'Iran, les pays occidentaux seront les prochains sur la liste" (Netanyahou)

Lors de la cérémonie officielle marquant la veille du Jour du Souvenir de la Shoah à Yad Vashem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé un avertissement concernant la menace que représente l'Iran, non seulement pour Israël mais pour l'ensemble du monde occidental.

"Le régime de terreur de Téhéran constitue une menace pour le destin et l'existence non seulement de notre avenir, mais pour l'avenir et le destin de toute la société humaine", a déclaré Netanyahou dans son discours. Établissant un parallèle implicite avec la montée du nazisme que le monde n'avait pas su endiguer à temps, le Premier ministre a insisté sur les enjeux globaux du conflit actuel : "La lutte entre nous et l'empire de la terreur déterminera le sort de toutes les sociétés humaines. Si Israël perd dans cette bataille, les pays occidentaux seront les prochains sur la liste."

Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions extrêmes entre Israël et l'Iran, après l'attaque massive de drones et missiles iraniens contre Israël plus tôt ce mois-ci, et alors que la question de la riposte israélienne reste en suspens.

En choisissant le cadre symbolique de Yad Vashem et de la commémoration de la Shoah pour délivrer ce message, Netanyahou cherche visiblement à sensibiliser la communauté internationale sur ce qu'il considère comme une menace existentielle comparable à celle du régime nazi.

Le Premier ministre israélien tente ainsi de rallier le soutien occidental à sa cause, en présentant Israël comme le premier rempart contre l'expansionnisme iranien, dont les ambitions dépasseraient largement le cadre du Moyen-Orient pour menacer l'ensemble des démocraties occidentales.