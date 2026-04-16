Si l’Iran rejette la proposition américaine, Israël promet des frappes "encore plus douloureuses"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti jeudi que son pays était prêt à intensifier ses frappes si Téhéran refusait une proposition américaine visant notamment à l’abandon de tout programme d’armement nucléaire.

« L’Iran se trouve à un tournant historique: une voie consiste à renoncer au terrorisme et à l’armement nucléaire, conformément à la proposition américaine; l’autre mène à un abîme », a déclaré Israël Katz lors d’une cérémonie officielle.

Le ministre a ensuite durci le ton, mettant en garde contre des conséquences militaires accrues en cas de rejet par la République islamique. « Si le régime iranien choisit la seconde option, il découvrira très rapidement qu’il existe des cibles encore plus douloureuses que celles que nous avons déjà frappées », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions régionales particulièrement élevées, marquées par des confrontations indirectes et une montée des menaces entre les deux puissances ennemies. Israël accuse régulièrement l’Iran de soutenir des groupes armés hostiles à ses frontières, notamment au Liban et dans la bande de Gaza.

La proposition américaine évoquée vise à ouvrir une voie diplomatique pour contenir les ambitions nucléaires iraniennes, tout en évitant une escalade militaire directe. Mais les propos d’Israël Katz traduisent la détermination de l’État hébreu à agir, y compris de manière unilatérale, pour contrer ce qu’il considère comme une menace existentielle.

À ce stade, l’issue dépendra largement de la réponse de Téhéran à cette initiative, alors que la communauté internationale redoute un embrasement plus large de la région.