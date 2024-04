Israël : le parti ultraorthodoxe Deguel HaTorah menace de quitter la coalition si la loi sur la conscription est votée

Un haut responsable du gouvernement a déclaré à i24NEWS que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait reçu un ultimatum du parti politique ultraorthodoxe israélien Deguel HaTorah au sujet des exemptions de conscription des étudiants de Yéshivas (académies religieuses). "Le problème de la conscription est votre problème, pas le nôtre", ont lancé la nuit dernière les députés ultra-orthodoxes à Netanyahou. "Résolvez-le, car dans le cas contraire la coalition tombera". Netanyahou aurait répondu : "Baharav-Miara (la procureure générale) rend les choses difficiles et cause des problèmes. Nous avions conclu des accords avec elle et elle a fait marche arrière".

Miriam Alster/Flash90

Le Premier ministre a également réaffirmé que le veto opposé par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, à son collègue du cabinet de guerre, le ministre Benny Gantz, rendait difficile la recherche d'une solution. En mars, M. Gallant avait déclaré que "sans le consentement de toutes les parties du gouvernement d'urgence", il ne soumettrait pas la loi sur la conscription en l'état.

Depuis que la Cour suprême d'Israël a émis une ordonnance provisoire interdisant au gouvernement de fournir des fonds aux yeshivas dont les étudiants ultraorthodoxes sont éligibles à la conscription militaire, les fonds se seraient taris, révèlent des documents consultés par i24NEWS.

Selon ces documents, provenant d'une yeshiva de 300 étudiants, les bourses des étudiants en âge d'effectuer leur service militaire ne seront pas approuvées, soit une perte d'environ 27 000 dollars par mois pour cette seule institution.