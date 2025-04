Smotrich dénonce la mainmise du pouvoir judiciaire sur le Shin Bet et appelle à la fin de la "supercherie démocratique"

Dans une déclaration publiée ce jeudi, le ministre israélien des Finances et membre influent du cabinet sécuritaire, Betsalel Smotrich, s’en est pris à la Cour suprême et au chef du Shin Bet, Ronen Bar. Il dénonce une situation où, selon lui, la souveraineté démocratique du gouvernement est bafouée par une « intervention illégitime » du pouvoir judiciaire.

« Il ne peut y avoir d’autorité sans responsabilité, ni de responsabilité sans autorité », affirme Smotrich, reprenant un principe fondamental de gouvernance qu’il estime aujourd’hui trahi. Il reproche à la Cour suprême d’avoir imposé le maintien de Ronen Bar à la tête du service de sécurité intérieure, malgré le désaveu total du gouvernement à son égard, à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas. Pour Smotrich, Bar a échoué « de manière colossale » dans sa mission. Il lui impute personnellement l’absence d’alerte préalable à l’une des pires tragédies de l’histoire d’Israël, ayant coûté la vie à plus de 1 200 civils israéliens. Le ministre estime qu’un homme d’honneur aurait démissionné dans les jours qui ont suivi.

Olivier Fitoussi/Flash90

« Bar s’accroche à son poste avec arrogance, réécrit l’histoire, et entraîne avec lui l’ensemble de l’appareil du Shin Bet dans une crise de confiance publique », déplore-t-il. Le cœur du propos de Smotrich repose toutefois sur une critique de fond envers le système judiciaire. Il fustige une « dérive » où les juges de la Cour suprême, appuyés par la conseillère juridique du gouvernement, usurpent selon lui les prérogatives de l’exécutif. « Si les juges veulent choisir le chef du Shin Bet, alors qu’ils prennent aussi la responsabilité du renseignement, du contre-terrorisme, et qu’ils financent tout cela sur le budget de la Cour ! », ironise-t-il. Enfin, Smotrich annonce qu’il n’entend plus collaborer avec Ronen Bar, désormais qualifié de « chef du Shin Bet nommé par la Cour suprême », et quittera toute réunion où ce dernier prendra la parole. Il conclut en appelant à la nomination rapide d’un nouveau dirigeant pour « guérir » l’organisation et restaurer la confiance des citoyens en leurs institutions de sécurité.Cette déclaration s'inscrit dans le climat tendu entre les pouvoirs en Israël, exacerbant la fracture autour du rôle de la justice dans les affaires sécuritaires et de gouvernance.